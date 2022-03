Togo: Staff et joueurs de Gbohloe-Su officiellement renvoyés au chômage

C'est la triste réalité à laquelle doit faire face les joueurs de 10 clubs togolais de première division dont la saison est arrivée à terme le week-end dernier, avec les derniers matches de la phase zonale du championnat dit d'élite du Togo.

En effet, six six des 16 clubs engagés dans la compétition devront disputer la phase des Play-offs, sans autre compétition en vue pour la saison en cours, les clubs non qualifiés pour cette phase n'entendent pas conserver leur effectif à leur charge devenue déjà trop lourde avec des dettes ici et là vu la subvention insignifiante de l'Etat et de la FTF pour ces clubs, et l'absence de sponsor à rein solide pour ces clubs qui évoluent dans un championnat qui n'a même pas de qualificatif (entre amateur et emi-professionnel et professionnel).

C'est le cas par exemple de Gbohloe-Su qui a pris le devant des choses, en signifiant officiellement la fin de collaboration entre le bureau dirigeant et le staff technique et les joueurs.

6ème sur 8 avec 11 pts (-4) en 14 journées dans la Zone Sud, et maintenu en D1, le club des Lacs par une lettre aux parties ont sonné la fin de collaboration et la libération du staff technique et des joueurs.

Selon les termes du document en date du 28 Février 2022 qui fait le tour de la toile et des réseaux sociaux ce mercredi matin, "le Bureau exécutif (de Gbohloe-Su, ndlr) réuni en session extraodinaire a pris la décision après discussion avec le staff technique de mettre fin à la collaboration entre les deux parties et les joueurs avec effet immédiat de suspension de salaires (salaires déjà trop maigres pour tous les clubs de D1 au Togo, ndlr)".

Si l'on peut de par expérience s'attendre à une reprise de compétition, soit le championnat saison 2022-2023 que vers le début du dernier trimestre de l'année en cours, la question est de savoir que deviendront pendant ce temps là ces joueurs et staff libérés et leurs familles ? Comment dans ces conditions s'attendre à voir des jeunes gens consacrer leur vie et consentir des sacrifices pour se dire, faire carrière de joueur ?

En tout cas, à la FTF et au Gouvernement, partant le ministère des Sports de voir s'ils veulent réellement faire du football ou pas.