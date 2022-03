Madagascar: Connexion Internet - Wifiber d'Orange Madagascar lancé à Mahajanga

Orange Madagascar lance Wifiber, son service internet très haut débit à Mahajanga.

Une délégation d'Orange Madagascar, conduite par son directeur général Frédéric Debord, est actuellement à Mahajanga. Elle a annoncé, hier, la disponibilité du Wifiber qui offre désormais l'Internet très haut débit à la Cité des Fleurs.

Des services de plus en plus performants ! C'est ce qu'offrent les fournisseurs de connexion internet, dans les différentes régions de la Grande île. Cette semaine, c'est Orange Madagascar qui lance le Wifiber à Mahajanga. D'après la délégation qui est actuellement en visite dans la région Boeny, Mahajanga est une ville où les potentiels économiques, culturels et humains sont un des plus importants, dans le pays. Plusieurs filières comme la pêche et l'aquaculture de crevette y affichent également de bonnes performances. Pour Orange, la connectivité à internet peut favoriser le développement de ces activités. " Nous sommes à l'écoute de nos clients et de nos partenaires, et nous sommes là pour répondre à leurs besoins. En développant les infrastructures de télécommunications, et en mettant à disposition de la population et des opérateurs économiques locaux les outils nécessaires à leur développement, nous sommes en plein dans notre rôle, celui de moteur du développement de Madagascar. Nous allons continuer à accompagner Mahajanga à bonifier ses formidables potentialités, grâce au numérique ", a déclaré le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord.

Besoins. Parmi les objectifs de cette descente des représentants d'Orange à Mahajanga figure le recueil des besoins des opérateurs, en vue de proposer des solutions de communication visant à contribuer au développement des activités économiques. Lundi dernier, la délégation a présenté officiellement le Wifiber, une offre internet très haut débit. Elle a également profité de l'occasion pour mettre en avant le Wifiber Pro dédié aux entreprises. Selon les explications, il s'agit d'un pack idéal pour les business. " Il offre un internet à très haut débit illimité ainsi que des lignes mobiles avec des appels et des sms inclus. Pour les particuliers, Wifiber fournit une expérience inégalée pour visionner les contenus en streaming ou pour télécharger rapidement des fichiers en ligne. Le Wifiber est actuellement disponible à Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Nosy Be, Antsirabe, Sambava et Antsiranana ", ont indiqué les membres de la délégation.

Multiplicité. En marge de cette présentation, l'équipe d'Orange Madagascar a également exposé d'autres solutions, notamment ses produits phares, à l'exemple d'Orange Money. D'après ses promoteurs, ce service contribue à accélérer l'inclusion financière dans la Grande île et permet aux populations d'accéder à une large panoplie de services, des plus fondamentaux (transfert d'argent, achat de crédit téléphonique, paiement de factures, achat dans plusieurs commerces) aux plus évolués ("M-kajy", le service de crédit et épargne, ainsi que "Tahiry Be"). Avec cette multiplicité de services, Orange Madagascar affiche sa volonté d'apporter des solutions, suivant les besoins réels de la population. C'est d'ailleurs la raison du colloque organisé à Mahajanga pour recueillir ces besoins, d'après les explications de la délégation. Selon ses membres, les principaux objectifs de ces actions concernent la transformation numérique, l'inclusion numérique et l'intégration économique.