Burkina Faso: Maladies rares - Le syndrome du testicule féminisant

Le 28 février 2022, a été commémorée la 15e Journée internationale des maladies rares." Cet évènement a pour objectif de sensibiliser le grand public et les décideurs à ces pathologies méconnues mais qui impactent négativement la vie de près de 300 millions de personnes dans le monde. Les maladies rares, anciennement appelées maladies orphelines, posent partout dans le monde un grand défi en raison de la difficulté de leur diagnostic et de l'exigence de leur prise en charge.

"Etre rare, c'est être nombreux ; être rare, c'est être fort ; être rare, c'est être fier" : tel est le thème central de la Journée mondiale des maladies rares en 2022. Un sujet qui interpelle à la fois sur le nombre de plus en plus élevé de ces maladies dites rares et sur la nécessité de mettre en lumière ces millions de personnes atteintes dans le monde qui vivent en silence dans la douleur. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, une maladie est dite rare lorsqu'on enregistre 1 cas sur 2000. Prises individuellement, ces maladies n'affectent qu'un faible nombre de personnes, mais l'ensemble des personnes touchées représente environ 5% de la population mondiale, soit 300 millions de personnes.

Près de 8 000 maladies rares sont déjà recensées et chaque année, 200 à 300 autres sont nouvellement décrites. Les maladies rares sont extrêmement diverses : elles sont d'origine génétique, infectieuse, cancéreuse... ou autoimmune (le système immunitaire attaque les propres constituants de l'organisme, au lieu de les protéger : Ndlr). Certaines maladies rares se déclenchent dans l'enfance, (3 sur 4) mais d'autres attendent 30, 40 ou 50 ans avant de se déclarer. Myasthénie, hémophilie, maladie de STILL, syndrome de Gougerot Sjögren, maladie des os de verre, myopathie de Duchenne, insuffisance placentaire, carcinome rénal sont, entre autres, leurs noms.

Prise en charge difficile

En plus de la douleur, les personnes atteintes de maladies rares souffrent du mal de diagnostic. En effet, le diagnostic de ces pathologies méconnues ou peu connues relève très souvent d'un tâtonnement de la part des praticiens, engendrant pour les malades des pertes de temps et d'argent. En plus, la plupart des maladies rares, soit 95%, n'ont pas de traitement curatif et le coût de développement des traitements pour des maladies qui concernent peu, voire très peu de malades, est extrêmement lourd. La prise en charge consiste donc majoritairement à traiter les symptômes des malades. En général à partir d'un certain nombre de cas pour une même maladie rare, il commence à y avoir une expertise qui grandit et qu'on capitalise pour accompagner les malades au travers des diverses structures spécialisées. Mieux placés pour connaître leur mal, les malades eux-mêmes s'organisent de plus en plus en associations pour prendre à bras-le-corps leur mal à travers notamment des activités d'éducation et de sensibilisation. Les patients qui souffrent des maladies les plus rares, parfois encore non identifiées, et pour lesquelles il n'y a pas de spécialiste, eux, sont orientés vers des médecins experts d'autres pathologies qui présentent des symptômes communs.

Encadré

A la découverte du syndrome du testicule féminisant avec le Pr Charlemagne

Le lundi 28 février 2022, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares, le Pr Charlemagne Ouédraogo, ancien ministre de la Santé, a mis le projecteur sur une pathologie gynécologique rare : le syndrome du testicule féminisant. L'écrit du professeur sur sa page Facebook a suscité un grand intérêt des internautes qui l'ont beaucoup "liké" et y ont laissé divers commentaires. Avec l'autorisation de l'auteur, nous reprenons pour vous, sous cette rubrique, la publication... digne d'intérêt.

Parlons du Syndrome du testicule féminisant, une maladie rare en gynécologie obstétrique et en génétique, mais pas sans conséquences.

Voici une maladie génétique rare mais qui existe quand même. C'est une transmission récessive liée au chromosome X qu'on appelle syndrome d'insensibilité aux androgènes.

C'est une maladie qui touche les femmes, apparemment normales, mais porteuses d'un caryotype mâle 46 XY avec des testicules.

Dans la forme complète du testicule féminisant, l'aspect physique est purement féminin, sans ambiguïté à la naissance : la vulve est formée mais le vagin est court et l'utérus absent.

En grandissant, on découvre chez la fillette des testicules intra- abdominaux. A la puberté, les seins se développent, mais il y a absence de règles, absence de pilosité axillaire et pubienne.

Dans ce cas, le traitement va consister en une ablation des testicules après la puberté, sinon ils peuvent évoluer vers un cancer. On associe aussi un traitement œstroprogestatif substitutif permettant d'entretenir les caractères sexuels secondaires féminins.

Dans sa forme incomplète, le testicule féminisant se matérialise par une ambiguïté sexuelle à la naissance.

Habituellement, on constate une masculinisation incomplète à la naissance et à la puberté un développement des seins, un pénis de petite taille, une anomalie de position des testicules, une pilosité peu abondante.

Le traitement se fait ici à la naissance et fait appel à la chirurgie après avoir choisi le sexe.

Le testicule féminisant est une maladie rare, mais lorsqu'elle survient, la détresse est bien visible chez les parents ou chez la jeune fille qui croit qu'elle grandit pleinement dans sa féminité, et qui découvre malheureusement qu'elle porte aussi en elle des caractères sexuels mâles.

Psychologiquement, elle est très affectée. C'est une situation assez difficile lorsqu'elle survient.