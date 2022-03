Madagascar: ICT Compétition finale Régionale - Madagascar remporte le 3e Prix

Les étudiants ont brillé lors de la finale régionale ICT. Les six étudiants étaient parmi les lauréats.

Madagascar, par le biais de 6 étudiants malgaches de l'École Supé-rieure Polytechnique d'Anta-nanarivo, a remporté le troisième prix à l'ICT compétition Finale Régionale SubSaharienne 2021-2022. Étant les finalistes nationaux, les étudiants se sont classés à la 3e place , après le Nigeria (Grand prix), la Tanzanie et Ouganda (premier prix) et Maurice, Kenya, Uganda (second prix), qui pour leur part vont continuer l'aventure jusqu'à la finale internationale.

Madagascar s'est aligné, samedi dernier pour la finale régionale, avec quatorze autres pays africains, comme l'Afrique du Sud, Nigeria, Zimbabwe, Angola, Ghana, Maurice... Ils ont concouru sur les Tracks Cloud et Network sur deux catégories: le Written exam et le Lab Exam. Tokini-aina Ranaivo-- samoelima, une des finalistes ICT Competition Madagascar décrit son parcours comme une belle aventure. " Le Cloud Computing est un domaine relativement nouveau à Madagascar et j'ai eu l'honneur de l'approfondir à travers les plateformes de cours et les laboratoires de l'ICT Academy et Huawei. Je remercie Huawei pour cette belle initiative car chaque étape de la compétition m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'innovation technologique et du perfectionnement, m'apprenant que la seule limite pour les atteindre est la détermination", indique-t-elle.

Compétition

L'ICT Compe-tition, initiée par Huawei, est lancée pour les étudiants de l'enseignement supérieur dans le monde entier, dans le but de promouvoir la croissance de l'écosystème des talents TIC et de faciliter la fusion de l'industrie et du milieu universitaire.

Il s'agit de la première participation du pays à cette compétition, organisée par Huawei, Le ministre du Développement numérique, des transformations digitales, des Postes et des télécommunications, Tahina Razafindramalo, dans son discours durant la remise de prix aux finalistes, déclare : " Ces programmes, initiés par Huawei ICT Academy ICT Competition et SEEDS For The Future, répondent au Velirano de Mr le président de la République via le Programme Général de l'Etat, notamment concernant la transformation digitale du pays et la modernisation de Madagascar. J'apprécie également l'effort pour la parité féminine et masculine des participants dans ces programmes de Huawei Madagascar. Vous misez sur l'avenir en misant sur la technologie ".