Burkina Faso: Lutte contre l'incivisme - Assises faites, debout maintenant et feu à volonté !

La machine Damibson ronronne et rugit de toutes ses mécaniques et semble décidée à gravir la montagne de problèmes d'un Burkina en proie à la paupérisation due au terrorisme. Jusque-là, on ne sait pas si elle fonctionne à l'essence ou au diesel, mais l'opinion piaffe d'impatience, à commencer par ces deux millions de déplacés qui n'ont qu'un seul rêve : retourner dans leur contrée natale.

Mais patience... Patience donc... Le lieutenant-colonel Daba Naon, que certains désignent déjà comme étant le numéro 2 du nouveau pouvoir kaki, n'a-t-il pas tancé lors d'une conférence de presse que " L'avènement du MPSR le 24 janvier 2022 ne signifie pas la fin du terrorisme le 25 janvier. C'est un processus " ? On tend. Fixe ! Repos...

L'attelage Damibson se veut donc puissant et procédurier. La machine rugit de tous ses cylindres, mais toujours sur place, le temps de faire monter l'huile et remplir le réservoir d'air de freinage au cas où. Parmi ses derniers réglages en date, ces assises nationales organisées au sein de la si bien-nommée salle des Banquets de Ouaga 2000.

Les convives y ont travaillé jusqu'à 2 heures du matin, dit-on, pour accoucher d'une Charte, d'un agenda de la Transition, ainsi que d'une charte des Valeurs. A été offert au pouvoir en place sur un plateau d'argent un mandat, pardon, une transition, d'une durée de trois ans. Les transitions de plusieurs années, c'est dans l'air du temps.

Trois ans... Est-ce beaucoup pour une transition ? Eh bien, moi, je le pensais fort... jusqu'à ce que je consulte le dictionnaire Larousse, qui définit la transition comme " Etat, degré intermédiaire, passage progressif entre deux états, deux situations ". Conclusion : si le passage progressif d'un état à un autre doit prendre 2, 3, 4, ou 10 ans, où est le mal ? Surtout que les mauvaises habitudes ont la vie dure. En fait, la durée d'une transition, c'est comme celle de la convalescence. Tout dépend de la gravité du mal ou des maux qui rongeaient le malade. La transition n'est donc jamais à durée déterminée.

C'est dire que pour ce qui me concerne, les trois ans ne me gênent nullement. Et passe encore la lutte contre le terrorisme, que d'ailleurs l'actuel locataire de Kosyam, écrivain dans une autre vie, avait prédit qu'on ne pouvait l'éradiquer en moins de dix ans. Je revois donc mes ambitions à la baisse : si seulement les trois ans permettaient de lutter contre l'incivisme, moi j'applaudirais des deux mains.

De nos jours en effet, plus personne ne respecte personne. Plus personne ne respecte la chose publique et les symboles de l'Etat. Le viol des règles de la circulation routière, on n'en parle même pas. Comment on peut comprendre que dans un pays en proie au terrorisme, on mobilise toute une armada de policiers et de supplétifs de la sécurité en ville pour sensibiliser des brûleurs de feux impénitents!

Dieu merci, une charte des Valeurs a été édictée. Il est vrai qu'on ne veut pas d'un peuple de moutons, mais pour changer radicalement certaines choses dans la cité, il faut souvent remettre notre sort à un dictateur éclairé qui saura nous mettre au pas. J'espère que Damibson sera celui-là. Qu'on n'arrive plus à 9 heures au bureau et qu'on démarre au quart de tour à 11 heures parce qu'on a reçu l'information que le porc au four est prêt et que la bière est glacée. On est prompt à revendiquer ses droits mais personne ne veut souffrir d'entendre qu'il a des devoirs. Ya-boin-la-woto ! Il faut mâter ! Sans ça, on a beau faire 1000 coups d'Etat que rien ne changera.