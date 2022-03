Cote d'Ivoire: Ronde du social - La ville de san pedro annoncée pour abriter la 2è édition

Après Vavoua en novembre dernier, c'est au tour la ville de San Pedro et sa région d'accueillir du 3 au 6 mars prochain, la 2è édition de la caravane de sensibilisation de proximité aux produits de sécurité sociale dénommée "la Ronde du social". L'information a été donnée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps) dans un communiqué qui nous a été transmis le vendredi 25 février 2022.

Selon le communiqué, cette activité entreprise par le ministère vise à promouvoir la Couverture maladie universelle (Cmu) et le Régime social des travailleurs indépendants (Rsti). La mission de San Pedro sera chapeautée par le ministre Adama Kamara qui aura à ses côtés une délégation de hauts responsables de structures sous tutelle et de dirigeants de centrales syndicales, avec laquelle il va conduire la caravane de sensibilisation des populations locales. Les institutions de prévoyance sociale impliquées sont la Caisse générale de retraite des agents de l'État (Cgrae), la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

Pourquoi le choix de San Pedro

Le choix de la cité portuaire de San Pedro pour cet acte 2 de " la Ronde du Social " répond à un double objectif. La localité est le chef-lieu de district de la première zone productrice de cacao en Côte d'Ivoire. On y trouve des milliers de paysans, de travailleurs indépendants et de travailleurs des secteurs public et privé.

La ville regorge aussi de plusieurs opérateurs économiques et d'un nombre impressionnant de communautés ressortissantes de la Cedeao dans le secteur du cacao. La caravane sera également une occasion pour le ministre Adama Kamara de procéder à l'inauguration de l'Agence de l'Ips-Cgrae de San Pedro.

Les entreprises ayant déclaré leurs agents à la Cnps et à jour de leurs cotisations Cmu, seront également récompensées. Y compris les associations de retraités les plus actives. Adama Kamara profitera, par ailleurs, de son séjour pour engager des actions majeures en matière de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture dans la région de San Pedro et porter assistance aux personnes vulnérables.