Sénégal: BRVM - Le marché débute le mois de mars 2022 avec une baisse de ses indices phares

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a débuté le mois de mars 2022 avec une baisse de ses deux indices phares.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 1er mars 2022, l'indice BRVM composite a cédé 0,38% (après une hausse de + 1,15% la veille) à 218,79 points contre 219,62 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi cédé 0,77% (après une hausse de +1,45% la veille) à 169,68 points contre 170,99 points précédemment.

La valeur des transactions à fait un plongeon, passant de 1,637 milliard de FCFA la veille à 507,244 millions de FCFA ce mardi 1er mars 2022.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 24,992 milliards de FCFA à 6586,083 milliards de FCFA contre 6611,075 milliards de FCFA la veille.

En revanche, celle du marché obligataire est en hausse de 9,894 milliards de FCFA à 7527,238 milliards de FCFA contre 7517,344 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,08% à 1 135 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,31% à 5 950 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,44% à 2 350 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,27% à 4 275 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 5,00% à 19 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,81% à 10 100 FCFA), Total Sénégal (moins 2,54% à 2 300 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 2 450 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 1,99% à 4 690 FCFA).