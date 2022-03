Maroc: Groupe socialiste - Présentation de l'ouvrage "Le Parlement et les droits de l'Homme : référentiels et pratiques"

Le Groupe socialiste à la Chambre des représentants organise, en partenariat avec le Médiateur pour la démocratie et les droits de l'Homme et l'Institut Prometheus pour la démocratie et les droits humains, la cérémonie de signature du nouvel ouvrage " Le Parlement et les droits de l'Homme : référentiels et pratiques " du chercheur, acteur associatif et militant des droits de l'Homme, Abderrezak El Hannouchi.

Cette cérémonie est prévue vendredi 4 mars à partir de 10 heures à la salle 11 de la Chambre des représentants.

Cet ouvrage évoque le bilan des deux Chambres du Parlement au titre des sessions législatives 2016-2021, en rapport avec les acquis en matière de droits de l'Homme en plus de la résolution de nouvelles problématiques dont les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur la vie parlementaire, le traitement de l'institution législative de la question de l'abolition de la peine capitale, entre autres.