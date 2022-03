Sénégal: Conférence sur "Femmes et pouvoir politique" à 16h

Dakar — Une conférence publique sur le thème : "Femmes et pouvoir politique au Sénégal" se tient, mercredi après-midi, de 16 à 19h, à Dakar, à la Place du Souvenir africain abrite, a appris l'APS.

Elle est organisée par le Chapitre Sénégal, un réseau formé de diplômés de l'Institut de Hautes études internationales et du développement de Genève, en Suisse, pour marquer le lancement de ses activités.

Le thème sera développé par les professeures Fatou Kiné Camara et Fatou Sow Sarr, respectivement présidente d'honneur de l'Association des juristes sénégalaises et directrice du laboratoire Genre et Famille, rapporte un communiqué.

Marie Bernadette Amy Diouf, conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants va assurer la modération des débats.

Le Chapitre Sénégal est un réseau formé de diplômés de l'Institut de Hautes études internationales et du développement de Genève, un établissement de recherche et d'enseignement supérieur spécialisé dans l'étude des affaires mondiales, en particulier de celles qui se trouvent à l'intersection des relations internationales et des questions du développement, explique le communiqué.

Le réseau est composé de hauts cadres qui évoluent dans la fonction publique et privée sénégalaise, les agences internationales, ONG, OSC et autres.

Il vise à "promouvoir la coopération internationale et à apporter une contribution au progrès des sociétés en développement".

Pour le lancement de ses activités au Sénégal, le Chapitre offre aux différents publics (étudiants, professeurs, Etat, OSC, plus largement aux hommes et aux femmes...), une tribune de discussions sur le thème "Femmes et pouvoir politique au Sénégal".