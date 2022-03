Afrique: Nomination de Rigobert Song - Et si tout s'était joué au Synafoc ?

Samuel Eto'o avait déjà promis un poste de sélectionneur a son aîné en sélection, au cas où il serait élu président de la Fécafoot, une semaine avant.

Rigobert Song Bahanag vient d'être nommé à la tête de la sélection fanion A du Cameroun. L'ancien défenseur des Lions Indomptables qui a passé plus d'une dizaine d'années avec le brassard de capitaine a remplacé à ce poste, le Portugais Antonio Conceiçao après un bras de fer entre le ministre des sports et le nouveau président de la Fécafoot. Même si c'est une note signée du ministre qui nomme Rigobert Song, sous hautes instructions du Chef de l'Etat, on sait bien que Narcisse Mouelle Kombi avait déclaré vouloir garder le Portugais, alors que Samuel Eto'o et le Comité Exécutif de la Fécafoot avaient clairement montré leur intention de faire partir le technicien et compatriote de Cristiano Ronaldo.

En plus, une rumeur avait fuité quelques jours avant, qui nommait Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. L'aboutissement de ce dossier montre bien que le président de la Fécafoot est celui qui a nommé son ancien coéquipier.

Rencontre stratégique

Alors que l'ancien goléador ne vient que de déclarer sa candidature et que la campagne bat son plein, il décide de rencontrer tous les footballeurs de plusieurs générations et Gérémi Sorel Njitap lui en donne l'occasion. Depuis la sortie des terrains de ces deux stars du football du Cameroun, il se dit qu'ils ne regardent plus dans la même direction, et il en est de même pour les autres footballeurs comme Rigobert Song, Roger Milla, Joseph Antoine Bell et bien d'autres comme Maboang Kessack à qui l'opinion prête des idées contraires au grand 9.

Alors que son principal adversaire déclaré, Seidou Mbombo Njoya fait le tour du Cameroun et se filme avec les électeurs du 11 décembre, Samuel Eto'o cherche plutôt à obtenir l'aval de ses anciens coéquipiers en équipe nationale, qui ne sont pourtant pas des électeurs.

Emmanuel Maboang Kessack et Jules Denis Onana semblent être les plus coriaces adversaires pour Samuel, et l'homme doit faire profil bas pour se voir offrir l'onction des anciens footballeurs. Comme lors d'une situation en match, les rôles sont attribués et chacun doit faire son boulot : Gérémi Njitap doit convoquer une assemblée générale extraordinaire du Syndicat National des Footballeurs Camerounais (SYNAFOC) où Samuel doit rencontrer tout le monde, y compris Maboang Kessack et Jules Denis Onana. Dans une ambiance historique de retrouvailles de plusieurs générations des Lions, on va s'apercevoir que tout ce beau monde réuni va attendre l'arrivée de Rigobert Song pour clôturer la cérémonie.

Les deux hommes n'arrêtent pas de multiplier les conciliabules, aussi bien en aparté qu'au vu et au su de tout le monde, l'un parlant à chaque fois dans l'oreille de l'autre, avant que Rigobert Song ne prenne la parole pour déclarer : " Samuel Eto'o est le meilleur candidat ".

Une sortie d'autant plus surprenante que Rigo est encore entraineur des U23, donc supposé employé de l'autre candidat. Aujourd'hui, avec la nomination de l'ancien capitaine des Lions, on peut comprendre que tout s'est joué le 6 décembre 2022 à Douala, sous la houlette de Gérémi Njitap. Le match n'est pas encore terminé, ces Lions-là nous réservent certainement beaucoup d'autres stratégies, comme celles qui les avaient entrainés à être, selon certains, la meilleure équipe jamais constituée par le Cameroun. On attend !