Madagascar: Coopération culturelle - L'AFD appuie les projets de la COI

L'Agence française de développement (AFD) octroie un financement de 5,1 millions d'euros pour un projet culturel porté par la Commission de l'Océan Indien (COI), dont Madagascar assure actuellement la présidence. La signature de la convention de financement s'est tenue le 23 février 2022.

La COI a indiqué à ce t te occasion qu'elle mettra en œuvre un projet portant sur l'ensemble des filières des industries culturelles et créatives (ICC). Ce projet, a-t-on ajouté, s'inscrit dans une dynamique de relance et de promotion de l'inclusivité sociale et de l'égalité femme-homme. Le secteur culturel étant considéré comme un authentique levier d'épanouissement social et de croissance économique, selon le Pr Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI.

Pour André PouillèsDuplaix de l'AFD, la convention signée témoigne de la coopération renforcée entre les deux parties qui a pour ambition de placer le lien social et culturel au cœur du développement, comme gage de stabilité et de croissance durable. " Ce projet permettra ainsi aux femmes et aux hommes de cette région du monde de mieux partager une identité indianocéanique riche d'histoire et prometteuse d'avenirs ", a-t-il expliqué.

Le projet visera notam ment la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'Indianocéanie. Il s'agira, entre autres, de réaliser un inventaire des architectures traditionnelles et de les valoriser, de soutenir la production numérique d'œuvres pluridisciplinaires ou encore de soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le tourisme culturel.

Une attention sera aussi apportée aux questions des droits d'auteur et de leur gestion.

Un autre axe ambitionne de soutenir les initiatives culturelles et la diversification de l'offre. Le projet pourra, entre autres, financer des activités de co-création dans le secteur des arts vivants.

Culture et égalité femme-homme

Des soutiens à la mobilité sont aussi prévus. Le projet s'intéressera aux filières innovantes et porteuses comme les arts numériques et l'e-sport. Le troisième axe sera dédié au renforcement des capacités des acteurs des industries culturelles et créatives. Le projet proposera des formations certifiantes ou diplômantes : entrepreneuriat culturel, management culturel, patrimoine, muséologie... Il s'agira aussi de renforcer les compétences des acteurs culturels pour qu'ils puissent mieux saisir les opportunités de financement.

Ce projet sur les ICC devra aussi contribuer à l'égalité femme-homme, une problématique qualifiée de transversale. L'ensemble des activités seront inclusives dans l'approche et la participation des parties prenantes. Les activités démarreront avant la fin du premier semestre 2022. La durée du projet est de 5 ans.

Le projet de développement des industries culturelles et créatives (ICC) couvre les Etats membres de la COI, dont Madagascar. Pour rappel, une étude de préfaisabilité avait été conduite en 2020. Près de 200 acteurs culturels et institutionnels de la région y avaient participé. Cette étude avait confirmé l'intérêt d'une action régionale structurante pour le secteur culturel.

La COI qui a aussi rappelé que dès 2014, la directrice générale de l'UNESCO indiquait que le secteur culturel dispose " d'un potentiel considérable d e développement économique et social ". En 2017, les ministres en charge de la Culture des Etats ACP, dont les minis tres des Etats membres de la COI, considéraient " la culture comme moteur de croissance économique et de création d'emplois ". Dans la foulée, le cabinet Ernst & Young confirmait en 2018 le potentiel économique des ICC en Afrique et Moyen Orient : 49 milliards $ de revenus et 2 millions d'emplois. Ces éléments déclaratifs et chiffrés confortent la volonté réaffirmée des Etats membres de la COI de développer les ICC dans une dynamique de croissance économique et de progrès social.

Toutefois, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les professionnels de la culture et sur l'ensemble du secteur plus sévère qu'on ne le supposait, indique l'UNESCO dans une note du 22 décembre 2020. Ce constat semble se confirmer dans la sous-région région où le secteur des ICC est, notamment, intimement lié à la vitalité du secteur touristique qui a nettement plongé. De fait, les projets de la COI constituent aussi un accompagnement à la relance socioéconomique post-Covid.