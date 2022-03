Ile Maurice: Réclamation de Rs 225 M - Navin Ramgoolam cible SAJ et parle de vendetta politique

Navin Ramgoolam privilégie la thèse d'une vendetta politique contre lui par l'ancien Premier ministre, feu sir Anerood Jugnauth (SAJ), le commissaire de police, l'ex-adjoint au commissaire de police, Hemant Jangi, responsable de la Central CID, un proche parent du défunt SAJ.

Ce dernier avait ordonné à la police d'arrêter le leader des Rouges. Cette affaire sera appelée jeudi 3 mars devant l'Acting Deputy Master and Registrar de la Cour suprême, Me Raj Seebaluck.

Dans sa plainte, rédigée par Me Raju Sewraj, Senior Attorney, Navin Ramgoolam rappelle que lors de la campagne électorale de 2014, SAJ, alors Premier ministre, avait dit publiquement que s'il retournait au pouvoir, il allait ordonner à la police d'entreprendre des enquêtes sur lui pour le faire emprisonner. Selon Navin Ramgoolam, les enquêteurs du Central CID "bear all badges and the hallmarks of a political vendetta and oppressing him on a continuing basis so as to destroy him personally by foul means so as to satisfy the wishes of their political masters".

Dans son document légal, il a indiqué que le 6 février 2015, les enquêteurs de la Central CID ont perquisitionné sa résidence à la rue Desforges, Port-Louis, et sa résidence à River Walk, Vacoas. Il estime que ces perquisitions sont illégales et que les allégations portées contre lui devant le tribunal de Port-Louis, le 27 mai 2015, étaient "grossly unfair and oppressive".

Navn Ramgoolam a retenu les services de sir Hamid Moollan, Queen's Counsel, Me Gavin Glover, Senior Counsel, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, Me Showkat Oozeer, avocat, et Me Raju Sewraj, Senior Counsel.