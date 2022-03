Afrique: Dialogue des cultures et des religions : urgence pour un Sénégal de paix

opinion

De récentes et dangereuses déclarations d'un Imam allongent le chapelet de griefs qui s'amoncellent, depuis un certain temps, sur notre légendaire " Vive Ensemble " et devraient plus que jamais nous pousser, solidairement, à plus de vigilance pour préserver la République du Sénégal éternel !

Il est urgent de mettre fin à de telles dérives. Il nous faut éteindre les brasiers de l'intolérance sectaire et répandre les lumières de la sagesse spirituelle en nous inspirant de l'œuvre des soufis comme Cheikh Amadou Bamba, El hadji Malick Sy et des ecclésiastiques comme Mgr le Cardinal Hyacinthe Thiandoum, des créateurs comme Julien Jouga qui ont tous laissé en héritage leur exemple. Paraphrasant la constitution de l'UNESCO, nous pouvons affirmer que " l'intolérance religieuse prenant naissance dans le cœur des hommes, c'est dans le cœur des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ". Ce travail passe par l'éducation et la promotion des principes de la tolérance et de la reconnaissance des différences comme une richesse.

Terre de foi et d'espérance, le Sénégal, notre beau pays a de tout temps montré au reste du monde que le vivre ensemble n'est pas une vue de l'esprit mais une réalité quotidienne. Les différents membres des panels de la troisième Edition du " Gingembre Littéraire " portant sur " Le dialogue des cultures et des religions " (Thiès, Mbour et Diass, décembre 2021), ont démontré sur le plan historique, philosophique, religieux, social etc, la nécessité absolue de ce dialogue et son ancrage dans notre pays tout en attirant l'attention sur le fait que c'est un legs précieux à préserver. Un memo adressé au chef de l'État et à toutes les forces vives de la nation est d'ailleurs sur le circuit diplomatique et sera rendu public sous peu !

Au Sénégal, on peut se nommer Marie Madeleine ou Jean-Baptiste et être de confession musulmane ou Ibrahim et être chrétien. Pays à majorité de confession musulmane, nous avons élu à la tête de ce pays un président catholique pendant près de deux décennies et accueilli le Pape Jean Paul II dans la ferveur et la liesse populaire. Le Sénégal est l'un des rares pays au monde à célébrer les saints chrétiens et musulmans. Tous ensemble, dans un élan commun nous célébrons, la fête de la nativité (Noël) et le sacrifice d'Abraham (Tabaski). Nous partageons nos joies, nos deuils et parfois nos cimetières.

Ensemble pour un Sénégal de Paix et de Prospérité partagée

Cette belle entente est en train de se fissurer du fait de l'intolérance et de la stigmatisation véhiculées par les réseaux sociaux, par des individus dont la culture religieuse est problématique.

Les chefs des différentes dénominations religieuses et traditions spirituelles ont une grande responsabilité dans le processus de lutte contre l'intolérance qui exige d'eux d'intégrer dans la formation de leurs fidèles une connaissance et le respect des autres religions. Le concept de dialogue implique un investissement intellectuel et émotionnel considérable et met en jeu la confrontation pacifique de deux ou plusieurs rationalités en vue d'ouvrir une voie nouvelle qui favorise la reconnaissance de l'Autre comme interlocuteur ayant les mêmes droits que soi.

Les intellectuels et leaders politiques non plus n'ont pas le droit de garder le silence. Il est encore temps de faire comprendre qu'il est possible de mettre fin aux conflits et autres formes de déni de l'autre par le dialogue et par la solidarité et la croyance en notre humanité. Contre les semeurs de malheur, apportons le discours de la paix. Contre ceux qui théorisent le choc des civilisations, nous disons qu'il n'y a pas de " choc des civilisations. Il y a au contraire, une lutte entre ceux qui pensent que nous pouvons vivre ensemble dans notre diversité, et ceux qui le refusent. Contre les artisans de la haine, qui cherchent à dresser les communautés les unes contre les autres en détournant le message des religions et de l'histoire, nous pouvons aussi offrir un autre message. Nous devons dire que le dialogue des cultures existe, que nos destins sont liés. Nous devons affirmer que les civilisations se sont toujours enrichies au contact des autres - parfois dans la douleur, mais le plus souvent, par le commerce, par le dialogue, dans la paix.

En réexaminant les thèses de Huntington théoricien du choc des civilisations, on se rend compte du côté fallacieux de celles-ci. Le postulat des grandes civilisations comme des entités fermées, rigides, closes sur elles-mêmes n'a pas grand sens. Le concept de civilisation " chimiquement pure " n'a pas non plus de consistance. Il n'y a que des civilisations composites qui évoluent, se transforment, sont dans l'interaction permanente.

Cela est vrai pour l'histoire des grandes religions du monde (Judaïsme, Christianisme et Islam). L'histoire est faite d'échanges constants et d'emprunts mutuels grâce auxquels, les religions en tant que systèmes spirituels dotés d'une profonde cohérence interne, loin de s'annuler les unes les autres, se sont enrichies considérablement.

Quand le Prophète Mohamed (PSL) a eu des soucis avec les habitants de la Mecque, il a demandé le secours des chrétiens d'Abyssinie. Il a débarrassé de la Kaaba toutes les représentations religieuses sauf l'effigie de la Vierge et l'enfant. Il aurait même embrassé celle-ci. Le Prophète de l'Islam a montré l'exemple dans la gouvernance de Médine, premier Etat islamique au monde. Du 8e au 15e siècle, des communautés juives ont vécu dans la paix à Taout dans le Sud Algérien. Sur les rives de la Méditerranée, Cordoue et Al Andalus ont été des exemples magnifiques de cohabitation. Le Coran est rempli de recommandations explicites prônant la bienveillance et le respect des croyances d'autrui. Dieu n'aime pas ceux qui créent la discorde sur terre. Cheminons tous ensemble dans la paix et dans la miséricorde divine.

Nous empruntons à Amadou Hampaté Ba le mot de la fin : "Dans son essence, la Foi est une quelle que soit la Religion qui l'exprime. Le problème est que l'univers peuplé de trois catégories d'hommes : une masse crédule, des prédicateurs aveuglés par des luttes de clochers ; enfin, des initiés qui ont trouvé Dieu et l'adorent en vérité et en silence". Cherchons à trouver Dieu, adorons-le en vérité et en silence. Le Sénégal est un a navire avec plusieurs équipages son naufrage n'épargnera personne mais entrainera la perte de tous.

Par Dr Adama Aly PAM (Fonctionnaire international à Paris) & El Hadji Gorgui Wade NDOYE (Journaliste accrédité auprès de l'ONU, Genève)