Nigeria: Les Évêques de l'État d'Anambra - "Jeûne et prière pour la paix pendant le Carême"

Abuja — " Les forces des ténèbres et de la mort semblent avoir jeté leurs ombres sur la partie sud-est de notre pays. Au milieu de ces tragédies, plusieurs personnes sont tentées de perdre la foi en Dieu et l'espoir en l'humanité", déclarent les Évêques de l'État d'Anambra, qui font partie de l'Archidiocèse d'Onitsha, dans le sud-est du Nigeria, dans un communiqué dans lequel ils déclarent 40 jours de prière et de jeûne pour demander le rétablissement de la sécurité dans la région.

"Depuis quelque temps, la juridiction du sud-est que Dieu a confiée à nos soins pastoraux est devenue le théâtre d'une destruction débridée et immorale de vies et de biens", indique la déclaration signée par l'archevêque d'Onitsha et président de la province ecclésiastique métropolitaine, Son Excellence Mgr Valerian M. Okeke au nom et pour le compte des Évêques de la Province qu'il préside.

Les Évêques invitent les fidèles à la prière et à ne pas céder au découragement : "Pour faire face au découragement ambiant, nous vous envoyons ce message d'espoir et cette invitation à la prière, en particulier en ce saint temps de Carême. En effet, nous sommes convaincus que ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur ne seront jamais déçus".

C'est pourquoi les Évêques ont lancé un appel "aux individus, aux familles, aux associations et aux paroisses pour qu'ils récitent le chapelet quotidiennement et fidèlement durant cette période de carême, afin que ce nuage de sang qui plane sur notre région s'effondre comme les murs de Jéricho". En outre, "à partir du mercredi des Cendres, le 2 mars 2022, pendant 40 jours jusqu'au dimanche des Rameaux, le 10 avril 2022, des prières pour la paix et la sécurité seront organisées dans tous les diocèses de notre province."

Selon un média local, plus de cent policiers et membres des forces de sécurité ont été tués par des hommes armés dans le sud-est du Nigeria depuis l'année dernière.