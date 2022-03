Sénégal: APR-PDS Abdou Mbow approuve les retrouvailles de la famille libérale

Le Porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République (Apr), le parti présidentiel, joint au téléphone hier, se réjouit de l'" attitude " du Président Macky Sall à l'endroit du Président Abdoulaye Wade " qui a beaucoup fait pour lui et sa décision de baptiser, le 22 février dernier, le nouveau stade olympique de Diamniadio en son nom ". Le député Abdou Mbow réagissait à la sortie du Secrétaire général national adjoint chargé des conflits du Parti démocratique sénégalais (Pds), Doudou Wade, sur un possible rapprochement entre le Président Macky Sall et son prédécesseur à la tête de l'État, Me Abdoulaye Wade.

" Si dans l'opposition des partis qui n'ont pas la même idéologie politique s'unissent, a fortiori les partis qui sont d'obédience libérale ", soutient M. Mbow. Il estime que " compte tenu de son parcours au Pds, personne ne doit être surpris que le Président Sall dise qu'il est là où il est grâce au Parti démocratique sénégalais ". Par conséquent, dit-il, le Président Macky Sall " n'a jamais cessé de travailler pour une embellie des relations entre lui et Me Wade et des retrouvailles entre les deux formations politiques et de la grande famille libérale ".

Aujourd'hui, poursuit Abdou Mbow, " le Sénégal a besoin de l'ensemble de ses fils pour se développer. Si aujourd'hui des gens qui ont la même vision et la même idéologie politiques, mais qui ont été divisés par des divergences, se retrouvent, cela ne doit surprendre personne ", soutient-il.