Burkina Faso: Décès Kassoum Kambou - Douloureuse séparation hier au cimetière de Gounghin

Décédé le samedi 19 février 2022 à Paris, Kassoum Kambou, précédemment président du Conseil constitutionnel, a été conduit le mardi 1er mars 2022 à sa dernière demeure au cimetière municipal de Gounghin. Avant son inhumation, un hommage national lui a été rendu à la place de la Nation en présence du chef de l'Etat, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'illustre disparu a été élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'Ordre de l'Etalon.

L'émotion était très vive hier à la place de la Nation à Ouagadougou. Ils étaient nombreux, parents, amis, collègues et connaissances à prendre part à la cérémonie d'hommage national à Kassoum Kambou. Elle a été marquée essentiellement par sa décoration à titre posthume, l'intervention de Kady Kambou, représentant de ses enfants, l'adresse de Sansan Jean-Baptiste Da, délégué de la famille, et le discours du président de la Cour de cassation, Jean Mazobé Kondé, intervenant au nom du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Tous ont relevé les qualités humaines et professionnelles du regretté qu'ils, ont côtoyé des années durant. La disparition du juge Kambou a plongé les siens et ses collaborateurs du Conseil constitutionnel dans l'émoi et laisse le monde de la magistrature dans la consternation la plus totale.

Pour M. Kondé, c'est une grande perte, un vide difficile à combler. Cependant, le riche parcours de celui qui a quitté le monde ici-bas, a-t-il indiqué, servira d'exemple et de motivation aux générations présentes et futures. Selon lui, Kassoum Kambou était un serviteur infatigable, un magistrat chevronné qui faisait preuve d'analyse lucide, au verbe mesuré qui incarnait les valeurs de professionnalisme. Sa plume, a rappelé le président Kondé, était bien raffinée et auréolée de vertus cardinales. Le disparu, a-t-il poursuivi, travaillait avec méthode. Sobre et discret, il a marqué de son empreinte les différents postes qu'il a occupés. Son énergie débordante, il la puisait dans son amour pour son prochain et la défense des droits humains constituait son leitmotiv.

Porte-voix de la famille biologique, M. Da Sansan a traduit sa gratitude à tous ceux qui se sont mobilisés à ses côtés depuis la maladie et le départ de cette vallée des larmes de leur parent.

Après le défilé des troupes suivi du recueillement des corps constitués dont le chef de l'Etat en personne, le cortège funèbre a rallié les 1 200 logements pour l'office religieux à la mosquée du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique (CERFI), à l'issue duquel il a rejoint le cimetière municipal de Gounghin. Une oraison funèbre y fut prononcée avant la sonnerie aux morts, puis est intervenu l'ensevelissement.

En rappel, Kassoum Kambou est né le 31 décembre 1956 à Kampti dans le Sud-Ouest du Pays des hommes intègres. Il était titulaire d'une maîtrise en droit, option " Droit des affaires " de l'université du Bénin au Togo. Il était aussi diplômé de l'Ecole nationale de magistrature de Paris.

Magistrat de grade exceptionnel, il totalisait 32 années d'expérience professionnelle dans la magistrature et avait une expertise dans le domaine des droits de l'homme. Nommé à la tête du Conseil constitutionnel, il a prêté serment le 13 mars 2015.