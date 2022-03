Algérie: Renforcer la coopération Sud-Sud pour le développement agricole mondial

Alger — La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire constituent l'un des axes d'intervention essentiels face aux défis que représentent la faim, la malnutrition, la pauvreté et les inégalités à l'échelle mondiale, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO sur son site web.

La FAO a estimé qu'une coopération fructueuse entre les pays du Sud et des partenaires du développement est "indispensable" pour contrer les effets de la pandémie mondiale de covid-19, qui précipitent un nombre croissant de personnes dans la pauvreté et la faim.

C'est là l'un des principaux messages énoncés lors de la rencontre internationale de haut niveau sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, organisée conjointement par la FAO et le ministère de l'agriculture et des affaires rurales de la Chine.

Le programme fournit son aide sous la forme d'une coopération technique mise en place parmi les pays du Sud qui comprend la mise en commun des connaissances, des compétences et des initiatives fructueuses dans des domaines spécifiques comme le développement agricole et le changement climatique. Ces activités concourent à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la gestion durable des ressources naturelles.

"La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire constituent l'un des axes d'intervention essentiels face aux défis que représentent la faim, la malnutrition, la pauvreté et les inégalités à l'échelle mondiale", a déclaré le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, dans son allocution d'ouverture.

Et d'ajouter: "La solidarité mondiale revêt une importance déterminante, en mentionnant que 811 millions de personnes connaissent la faim au quotidien et que 3 milliards n'ont pas accès à une alimentation saine.

M.Dongyu a promis que l'Organisation continuerait de renforcer ses partenariats dans l'intention de réaliser pleinement le potentiel que recèlent la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, dans la perspective d'accélérer l'accomplissement du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD).