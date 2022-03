Cote d'Ivoire: Musique et digital - Les artistes ivoiriens les plus écoutés en Côte d'Ivoire et à l'extérieur

Publié le 24 février, un rapport de Spotify, leader mondial des plateformes de téléchargements musicaux et présent en Côte d'Ivoire depuis un an, les tendances musicales ivoiriennes actuelles se tournent vers les rythmes musicaux urbains que sont le rap, le coupé-décalé et le zouglou.

Les mélomanes ivoiriens et ceux d'ailleurs ont au cours de l'année écoulée montré une grande appétence pour les artistes ivoiriens qui pratiquent ces genres musicaux.

Ainsi, selon ce rapport dont nous avons reçu copie, l'artiste Ks Bloom trône en tête du classement des téléchargements musicaux en ce qui concerne les chansons locales les plus jouées en Côte d'Ivoire.

Ses Titres "Enfants de Dieu" et "L'amour" ont raflé les suffrages des mélanomes. On trouve également dans le top 5 du même classement, la chanson "Zableman" de Bonigo et Josey et "Gnomi avec lait" de Fior de Bior et Niska ainsi que le titre "Decampo" de Tripa Gninnin.

Dans la rubrique des artistes ivoiriens les plus joués en Côte d'Ivoire, Ks Bloom occupe toujours la tête du peloton devant Arafat Dj, Widgunz et Alpha Blondy. Et au niveau de la liste des artistes ivoiriens les plus joués en dehors de la Côte d'Ivoire, Le groupe Magic System et la star Alpha Blondy occupent les premières places. Après eux, viennent Tiken Jah, Fior de Bior, Arafat Dj et Ks Bloom.

A côté des musiques urbaines populaires en Côte d'Ivoire, le genre Baoulé gagne en popularité auprès des auditeurs locaux et a connu une augmentation de 50% des téléchargements.

Il faut noter que le plus grand flux des téléchargements provient des villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Grand-Bassam et Daloa.