Congo-Brazzaville: Commerce extérieur - La licence d'importations retirée à plusieurs sociétés

La décision du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bussa, et celui de l'Economie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, répond à la recommandation de la 31e réunion du Conseil des ministres du 15 mai 2020.

La licence d'importations est retirée à plusieurs sociétés évoluant en République démocratique du Congo, dont Mino-Congo, Chalupa, Ranny, Super Nourriture, Snips.

La décision prise fait suite à la volonté du gouvernement d'assainir le secteur des importations et protéger les consommateurs contre la spéculation et la fraude. " Dans le cadre de l'action du gouvernement visant, d'une part, à assainir le secteur de l'importation des biens de grande consommation et, d'autre part, à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la fraude et la spéculation et sur instruction de la haute hiérarchie, vos autorisations d'importations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'enquête ordonnée par une décision de la 31e réunion du conseil des ministres du vendredi 15 mai 2020 ", peut-on lire dans la correspondance du 24 février 2022 des ministres Jean-Lucien Bussa et Jean-Marie Kalumba Yuma, adressée aux sociétés concernées par cette mesure.

Les deux ministres disent également porter à la connaissance de l'Association congolaise des banques et à la gouverneure de la Banque centrale du Congo que les banques commerciales ne devraient plus délivrer des licences d'importations à ces sociétés, de même qu'elles doivent suspendre, jusqu'à nouvel ordre, l'exécution des licences en cours de validité.