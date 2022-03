Congo-Brazzaville: Accélération des TIC en RDC - lLexpertise de Huawei sollicitée

La firme chinoise a réaffirmé sa détermination à accompagner les efforts du pays dans le domaine des Technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que de la transformation numérique. Des échanges constructifs avec le ministère des Postes, Télécommunications, Nouvelles technologies de la communication (PT-NTIC) ont permis de dégager quelques options.

A la demande des autorités congolaises, la firme Huawei a fait des propositions pratiques pour accélérer le développement des TIC ainsi que la transformation du numérique en République démocratique du Congo (RDC). Une importante séance de travail entre les deux parties a permis de baliser le terrain d'une coopération fructueuse dans un domaine en pleine mutation depuis quelques années. Le secteur des TIC a continué à innover malgré les contraintes rencontrées en 2021.

Pour le gouvernement congolais, il est important de profiter de l'expertise de Huawei, entre autres, dans le domaine du spectre des fréquences. " L'harmonisation et la gestion du spectre de fréquences hautes et médianes sont indispensables. L'intérêt de la RDC est de s'impliquer dans les discussions et arrangements des différentes régions de l'Union internationale des télécommunications", a expliqué le ministre des PT-NTIC, Augustin Kibassa Maliba.

Quant aux perspectives, il y a l'engagement de la firme Huawei de maintenir ses opérations stables en RDC, conformément aux prévisions, et d'œuvrer pour l'augmentation de ses investissements dans le développement des nouveaux talents. En 2021, plus de cent étudiants congolais ont participé à des formations dans le cadre du programme " Future seeds " et du programme de formation des talents en TIC à l'Institut supérieur des techniques appliquées et à l'Université de Kinshasa.

Au sujet des options à envisager pour développer le secteur, la firme propose d'accélérer le projet d'infrastructures des TIC du gouvernement, créer une norme unifiée de sécurité réseau, réactiver le réseau back bône de la Société congolaise des postes et télécommunications, formuler des politiques nationales en matière de haut débit et rétribution, et établir une combinaison optimale en matière de haut débit.