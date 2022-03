Congo-Brazzaville: Festival Maloba - Une formation à l'entrepreneuriat culturel

Les acteurs culturels professionnel et amateur ont bénéficié, en février dernier, d'une formation à l'entrepreneuriat et le management des entreprises culturelles et créatives, dans le cadre du projet "Favoriser le développement des arts de la scène au Congo", initié par le Festival international de théâtre, danse et cirque du Congo (Maloba).

La formation s'est déroulée à Pointe-Noire et à Brazzaville en cinq modules, à savoir: conception et montage d'un projet culturel ; technique d'entrepreneuriat et de création d'une entreprise culturelle ; élaborer sa stratégie de développement et impacter son réseautage ; montage d'un business plan dans le cadre d'un projet culturel ; comprendre les appels à propositions du programme ACP-UE culture " Créer en Afrique centrale ".

Les apprenants ont étudié, durant la formation, les théories de l'entrepreneuriat et du management dans le secteur de la culture. Ils ont été amenés à construire des grilles de réflexion propre à eux, en s'adaptant aux caractéristiques des industries culturelles et créatives. Ils ont maintenant la capacité à maîtriser et à utiliser des connaissances, des concepts ou des théories qui servent à analyser et à comprendre les pratiques, et à esquisser des modes d'action réalistes.

Au sortir de la formation, les participants ont maintenant la capacité de mettre en œuvre une stratégie adaptée pour réaliser un projet en respectant les normes de gestion et construisant un projet culturel réaliste avec des objectifs évaluables; structurer et renforcer les méthodes de faisabilité, de suivi et d'évaluation des actions du projet; connaître les enjeux du développement stratégique et managérial d'une entreprise culturelle (emploi, pérennisation, résultat).

" Nous avons voulu leur donner une formation pour qu'ils soient demain les organisateurs des événements culturels, des créateurs d'entreprises qui vont produire des biens et services culturels pour le marché et gagner leur vie pour éviter le chômage et l'oisiveté des jeunes ", a indiqué Hugues Serge Limbvani, l'initiateur de ce projet.

Le projet " Favoriser le développement des arts de la scène au Congo " se fait en deux volets : la formation et le festival Maloba. Le volet formation a trois domaines : le domaine artistique (jeu de l'acteur face à la camera qui a déjà eu lieu en septembre 2021) ; celui de l'administratif concerne l'entrepreneuriat et le management des entreprises culturelle et créative qui a eu lieu récemment en fevrier, et enfin la formation régie, son et lumière qui se tiendra en avril prochain.