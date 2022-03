Congo-Brazzaville: Sport de travail - La ligue de Brazzaville initie la marche de 10 km

La ligue départementale du sport de travail de Brazzaville s'est engagée, dans son programme d'activités 2021-2022, à multiplier l'organisation de la marche sportive les 10 km de Brazza pour contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs.

La ligue a été inspirée du décret n°2019-33 signé le 7 février 2019 par le président de la République, portant institution des journées nationales de la marche sportive de santé pour tous. Ces journées qui contribuent à améliorer la qualité de la vie sont programmées le deuxième et quatrième dimanche de chaque mois. Elles sont supervisées et coordonnées conjointement par les ministères en charge des Sports et de la Santé, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé en collaboration avec les associations de marcheurs légalement constituées.

La ligue saisit l'opportunité pour lancer, le 13 mars prochain, la première édition des 10 km de Brazza. Dans le programme, cette marche sera organisée chaque mois, notamment le 17 avril, les 1er et 8 mai puis le 12 juin et le 10 juillet. " Derrière chaque travailleur, il y a la famille, donc il s'agit de la santé de la population. Le sport de travail est un sujet d'enjeu de santé publique très important. La santé est un élément très déterminant pour la performance dans les entreprises ", a commenté le président de la ligue.

Outre les 10 km de Brazza, la ligue du sport de travail organisera sa traditionnelle marche, la 9e édition de Ndembo ya makasi, le 24 avril, au stade de la Concorde à Kintélé. Elle lancera officiellement ses compétitions le 12 mars par le tournoi de football et de nzango " Mokolo ya mwasi " pour donner plus d'éclat à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. " C'est la Journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars. Nous sommes tous attachés à nos mamans. Nous ne pouvons pas démarrer cette saison sportive sans les honorer par un tournoi de football et de nzango, le 12 mars, au stade Alphonse-Massamba-Débat ", a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi, président de la ligue du sport de travail de Brazzaville.

Par la même occasion, la ligue organisera un atelier de formation " Women digital ". Les championnats départementaux de football et de nzango sont prévus du 19 mars au 28 mai. La ligue se propose d'organiser également le tournoi de football et de nzango Pool-Malebo, le 16 avril, après la Conférence santé au travail sur le thème " Sédentarité, un tueur de l'ombre". Un tournoi interdépartemental de football et de nzango qui aura lieu le 15 juillet, à Dolisie, bouclera la saison de la ligue. Bien avant, elle organisera, le 26 mai, le tournoi de basket 3x3 inter-entreprise dénommé "Tournoi de l'ascension", avant d'enchaîner avec le championnat futsal, le 9 juillet, et le tournoi de pétanque, deux jours plus tard.