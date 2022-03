Congo-Brazzaville: Musique - Le " Puzzle " de Gaz Mawete disponible le 4 mars

Annoncé depuis 2019, le premier album du jeune chanteur sera enfin dans les bacs à partir de vendredi et disponible sur les plateformes de téléchargement.

Proposé en précommande, un mois à l'avance, à dater du 5 février, le pack CD assorti à un T-shirt et le puzzle de la pochette de l'opus en annonçaient déjà la couleur. Réalisé et produit sous le management de Bomayé Musik, le " Puzzle " de Gaz Mawete comporte quinze titres en tout. Il semble qu'il ait été concocté avec délicatesse au regard des artistes hôtes qui ne sont pas les moindres de la scène musicale française, jeunes, reconnus et pétris de talents.

En effet, cinq collaborations, dont trois avec des talents français originaires de la République démocratique du Congo, sont répertoriées dans cet album très attendu par les fans inconditionnels d'Agara Binana. Le premier, intitulé "Miam miam", devrait ouvrir l'appétit parce qu'assaisonné avec la voix de l'interprète de "J'ai déconné", KeBlack. Puis vient "On y go", ce second featuring est assuré cette fois avec Driks, troisième titre. Il y a aussi "Se na se" chanté avec l'Ivoirien Suspect 95, le huitième morceau, suivi de "500", duo avec Chily et enfin le dernier de l'opus "Tika" avec le rappeur originaire de Côte d'Ivoire, Vegedream.

Par ailleurs, quatre jours après la sortie de "Puzzle", Gaz Mawete sera à l'affiche au Rotana pour un premier show. Ce concert VIP, baptisé Symphony rumba, à en considérer la date, le 8 mars, est à coup sûr dédié à la gent féminine dont il n'a de cesse de faire l'éloge dans ses airs. La plupart sont d'un romantisme à faire chavirer le cœur de ces jeunes kinoises qui sont légion parmi ses fans. Du reste, les couleurs qu'arbore la jeune star en costume sombre, avec nœud papillon assorti rouge et noir, qui sont d'ailleurs les couleurs dominantes de l'affiche, ne donnent lieu à aucune équivoque à ce propos. Il y a de l'amour dans l'air.