Congo-Kinshasa: Résolution des conflits dans le secteur des hydrocarbures/Kongo Central - Didier Budimbu lance la 2ème table ronde à Moanda

Dans le seul but de restaurer un bon climat des affaires entre les originaires de la province du Kongo Central et les sociétés pétrolières de cette partie de la République, le Ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, a lancé jeudi 24 février 2022, la deuxième table ronde de paix et réconciliation dans cette province, précisément dans la ville de Moanda.

Après un constat amer fait sur la discordance d'opinion existant depuis un laps de temps, entre les communautés locales Kongo et les firmes pétrolières basées sur ce sol, le ministre des hydrocarbures préside depuis le jeudi 24 février 2022, les assises qui, en effet, s'inscrivent dans le cadre de la deuxième table ronde, après la dernière convoquée il y a peu. A en croire Didier Budimbu, ce colloque intervient pour décider de la destinée des résidents de cette cité balnéaire du Kongo Central, au regard de la richesse pétrolière dont elle est dotée.

Insistant sur la cohésion entre agents de Perenco et leur employeur, dans le but de promouvoir l'intérêt supérieur de la collectivité, Didier Budimbu, ministre des hydrocarbures, a appelé à l'accalmie de toutes les deux parties. "Il est question de créer un paisible climat social entre communautés locales et sociétés pétrolières, en favorisant une attractivité et des opportunités en vue d'attirer de potentiels investisseurs et inciter bien d'autres ayant choisi Moanda pour développer des affaires dans le secteur pétrolier et du gaz", a-t-il indiqué.

Toujours dans le perchoir et ne ménageant aucun effort, Didier Budimbu s'inscrit par ailleurs depuis quelque temps, dans la logique de la résolution des conflits au sein de son secteur. C'est pour cela que sa descente dans la province du Kongo Central en est une raison, de pacification et de résolution des conflits dans le secteur qui est le sien.