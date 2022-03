Congo-Kinshasa: Urbanisme et habitat/RDC - Pius Muabilu à la conquête des biens immobiliers de l'Etat spoliés

Sans céder aux trafics d'influence et pressions de tout genre, Pius Muabilu, Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat, poursuit son combat pour reconquérir les biens de l'Etat, en particulier les terrains et les immeubles pris illégalement par ceux qui se croient être au-dessus de la loi. Dans un communiqué officiel publié par le cabinet du ministre vendredi 25 février, il est rappelé que les biens de l'Etat, qui relèvent de son domaine privé et qui figurent de manière constante dans le répertoire du patrimoine immobilier de la République Démocratique du Congo depuis l'indépendance, sont imprescriptibles et inaliénables. Le patron de l'urbanisme dit avoir tout mis en œuvre pour barrer la route à tous les spoliateurs impénitents et remettre intégralement l'Etat dans ses droits. Le même communiqué indique que la liste de biens de l'Etat, spoliés sur l'ensemble du territoire, sera publiée pour que la population se rende compte de l'ampleur des dégâts notamment, à Kalemie, Bukavu, Goma, Matadi, Lubumbashi et Kinshasa.

En effet, la récupération des biens immobiliers de l'Etat qui se poursuit sans encombre au ministère de l'urbanisme et habitat est la mise en œuvre par décision du Conseil des Ministres à l'initiative du Président de la République, Félix TSHISEKEDI. Elle été prise lors de la 50ème réunion ordinaire du vendredi 25 Septembre 2020. La décision interdit ainsi toute désaffectation ou attribution des biens de l'Etat, en particulier les terrains et les immeubles, et ce avec effet rétroactif à la date de l'acte de spoliation.

Pius Muabilu avait pour ce faire, mis en place le 25 mai 2021 une commission chargée de l'identification des maisons, appartements, locaux et biens-fonds de l'Etat. Il rappelle à l'attention de l'opinion que l'acquisition d'un bien du domaine public ou privé de l'Etat obéit au processus prévu par la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, ainsi que la loi n°073-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.

Aux termes des dispositions combinées des textes sus-évoqués, Pius Muabilu indique que l'acquisition d'un bien immobilier ayant appartenu à l'Etat se passe soit par l'autorisation de la Très Haute Hiérarchie du pays ; soit par l'acte réglementaire et administratif de désaffectation et d'attribution.

"Cette procédure péremptoire constitue un préalable indispensable pour l'obtention d'un titre de propriété sur les biens immobiliers publics auprès des Affaires Foncières", a précisé le ministre. " Dura lex sed lex " (la loi est dure mais c'est la loi), a-t-il renchéri.

Par ailleurs, le ministre d'Etat, ministre à l'urbanisme a déclaré que toute autre procédure, cavalière soit-elle, n'est qu'un modus operandi, mis en place par des spoliateurs pour distraire les biens immobiliers de l'Etat avec la complicité triangulaire des agents véreux de l'Urbanisme et Habitat, des Affaires Foncières et de la Justice.

