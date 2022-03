Afrique: Diplomatie au service du développement et de la Paix /Félix Tshisekedi - Les Ambassadeurs de la RDC derrière sa vision !

document

Motion de remerciement

Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents;

Honorable Président de l'Assemblée nationale;

Honorable Président du Sénat;

Monsieur le Premier ministre;

Messieurs les Chefs des corps constitués de la République;

Mesdames et messieurs les Membres du Gouvernement;

Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie ;

Mesdames et messieurs les Chefs des missions diplomatiques;

Mesdames et Messieurs des représentants des Organisations Internationales accréditées en RDC;

Mesdames et messieurs les cadres et agents du Ministère en charge des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale;

Distingués invités mesdames et messieurs;

En ce jour du 28 février 2022, nous les Ambassadeurs de la République démocratique du Congo, devant Vous, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, le Premier Diplomate, réitérons notre engagement à servir notre nation selon les idéaux de la patrie.

Au regard du thème de notre 12ème conférence diplomatique : " Une diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix ", nous sommes conscients de la matérialisation de Votre vision de la politique extérieur de la République démocratique du Congo et de la consolidation des acquis des actions menées par Vous depuis votre accession à la magistrature suprême.

Durant trois jours et plus spécialement lors du premier jour, Votre Excellence nous a instruits de sa vision du rayonnement de notre Congo où il fait bon y vivre. En effet, la République démocratique du Congo étant reconnue comme pays solution aussi bien pour l'émergence de tout le continent africain pour le règlement du réchauffement climatique, et aussi pour la disponibilité dans son sol et son sous-sol des matières naturelles stratégiques.

Excellence Monsieur le Président de la République, nous Vous disons merci pour Votre accompagnement ainsi que Votre encouragement dans notre secteur d'activité. La diplomatie est un métier dinien et noble. La diplomatie est la face du miroir de la République démocratique du Congo, c'est pour ça toute notre énergie sera mise en contribution pour continuer à mériter de Votre confiance. Sur le terrain, nous sommes Vos lieutenants, et fort des principes Directeurs de notre politique extérieure et les nouvelles stratégies acquises durant cette 12ème conférence diplomatique, sous le contrôle de son Excellence Monsieur VPM, Ministre des Affaires étrangères Vous pouvez compter sur nous tous, hommes et femmes.

Je vous remercie pour Votre attention.