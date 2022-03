Congo-Kinshasa: Après avoir rencontré plusieurs autorités RD. Congolaises dont Félix Tshisekedi/Monica Medina - "J'ai hâte de faire croître notre partenariat privilégié avec la RDC en faveur du peuple congolais"

Les émissaires de l'administration Biden ne cessent d'effectuer des descentes à Kinshasa, depuis bientôt cinq mois, pour témoigner de la volonté des USA à accompagner les autorités de la République Démocratique du Congo dans la recherche des voies et moyens de répondre aux attentes du peuple congolais.

Juste après la visite, en début du mois de février passé, de Daleep Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale à l'administration Biden, c'était à Monica Medina, secrétaire adjointe de la Direction des océans et des affaires écologiques et scientifiques de la même administration, de fouler le sol congolais pour échanger avec les dirigeants, du 20 au 25 février dernier, sur la problématique du renforcement du partenariat RDC-USA dans la préservation du Bassin du Congo ainsi que sur des réponses idoines face aux défis sanitaires notamment, celles liées au Coronavirus.

Sur place à Kinshasa, avant de se rendre au Parc national de Virunga où elle a rencontré le DG de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), Monica Medina a rencontré le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Les deux personnalités ont tablé, dans leurs échanges, sur des stratégies devant permettre la concrétisation des engagements pris l'année dernière entre la RD. Congo et les Etats-Unis d'Amérique lors des assises de la Cop26 à Glasgow, en Ecosse.

A cette étape, la visite de Monica Medina témoigne les efforts de l'administration Biden visant à assurer que le Partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement (PP4PPP) produisent des résultats pour les peuples américains et congolais. C'est ainsi que par la même occasion, Mme la Secrétaire adjointe de la Direction des océans et des affaires écologiques et scientifiques des USA et le Chef de l'Etat congolais ont aussi discuté du rôle que l'initiative Build Back Better World (B3W) du président Biden pourrait jouer pour soutenir les objectifs environnementaux de la RDC.

"Je suis venue en RDC pour écouter, pour apprendre et pour diriger une nouvelle relation entre nos pays en vue d'une planète plus propre. Je suis inspirée par le dévouement des autorités congolaises visant à appliquer la vision du président Tshisekedi de la RDC agissant comme " pays solution... Je suis fière du rôle que les États-Unis jouent dans la conservation de cet écosystème important et j'ai hâte de faire croître notre partenariat privilégié avec la RDC en faveur du peuple congolais, du peuple américain et du monde", a révélé Monica Medina, après avoir pris connaissance de l'évolution de plusieurs secteurs de la vie nationale notamment, celui de l'Environnement que dirige la VPM Eve Bazaïba. Ici, l'émissaire de Biden a discuté séparément, en marge d'une réunion virtuelle des ministres de l'environnement du Bassin du Congo, avec l'équipe de la vice-premier ministre, des progrès vers la conception et la mise en œuvre d'une Politique forestière qui couvre l'utilisation des terres, la gestion des concessions forestières et les produits forestiers, et qui intègre également les changements climatiques.