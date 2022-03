Congo-Kinshasa: Face à tous les Ambassadeurs congolais postés à l'étranger/RDC - Félix Tshisekedi détaille les lignes de la vision de sa politique extérieure

Convié aux assises de la 12ème conférence diplomatique de la RDC, à laquelle il a procédé à l'ouverture, ce samedi 26 février 2022 au Ministère des Affaires étrangères, Félix Tshisekedi s'est étendu sur les grandes lignes de sa vision sur la politique extérieure du pays. Dans son allocution prononcée pour la circonstance, le Chef de l'Etat a décrit que cette vision consiste à redorer l'image du pays, à lui permettre de retrouver sa visibilité internationale et à se désolidariser de tout penchant d'isolement diplomatique. Sous le thème "La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix", l'ouverture de la 12ème conférence diplomatique a connu la participation du Premier Ministre Sama Lukonde, des membres du Gouvernement, des chefs des corps constitués, des chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa ainsi que des Ambassadeurs congolais postés à l'étranger.

Unité, paix et sécurité

Dans son allocution, le Président Tshisekedi a d'abord remercié M. Christophe Lutundula Apala, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, pour cette initiative dont la dernière édition remonte en 2010.

Décrivant sa vision de politique extérieure, dans toute sa globalité, le Chef de l'Etat a rappelé que " la RDC est ouverte au monde sans exclusive ". Et il entend, sans commune mesure, ne pas trahir l'Afrique, ni son peuple condamnés à vivre ensemble.

En plus, il a indexé, sans les citer, certains pays de la sous région qui espèrent tirer les dividendes en créant des problèmes à leurs voisins. Une entreprise suicidaire pour eux. Et c'est dans ce cadre qu'il inscrit les opérations militaires conjointes entre les FARDC et UPDF de l'Ouganda, pays voisin.

Le défenseur des droits des femmes africaines

Le Président Tshisekedi n'a pas manqué de remercier ses pairs africains qui l'ont honoré en le proclamant Champion de la lutte contre les violences faites à la femme. " Cela représente pour lui une responsabilité à assumer en protégeant les Femmes contre la méchanceté de certains hommes ", a- t-il martelé.

Come-back sur le mandat de l'UA

Evoquant son passage à la tête de l' UA , il a rappelé son combat pour la production des vaccins anti - COVID en Afrique, son plaidoyer pour octroyer au continent des sièges de membres permanents et non-permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies et son exigence de l'équité et du juste prix à l'Afrique pour ses efforts dans la sauvegarde de la biodiversité.

Protection de la diaspora congolaise

Avant de clore son allocution, le Président Tshisekedi a évoqué le cas de la diaspora congolaise et du personnel diplomatique congolais. " La Diaspora doit être protégée. En revanche elle doit éviter des comportements répréhensibles ", a-t-il dit.

Et quant au personnel diplomatique congolais, une feuille de route pour résoudre ses contentieux existe déjà.

Objectif du forum

Auparavant, le Ministre des Affaires étrangères a indiqué que ce forum constitue un cadre d'évaluation et de concertation entre les ambassadeurs Congolais et leur hiérarchie. Le Patron de la diplomatie congolaise a remercié le Président Tshisekedi pour sa présence qu'il considère comme un signal fort dans le but de redorer l'image de la RDC à l'international.