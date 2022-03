Congo-Kinshasa: Mettre fin aux théâtres de la mégestion chronique et globale à la tête de la province du Sud-Kivu

Nous voudrions aborder ici les grandes mutations que nous devrions absolument accomplir en RDC et dans la province du Sud-Kivu, dans la situation actuelle de crise sociopolitique, sécuritaire et économique chronique. Il est urgent d'opérer un renversement rationnel des perspectives dans la manière de gérer globalement notre province.

C'est le moment de renoncement aux atavismes qui consistent à vouloir rêver les choses, souhaiter des changements au Sud-Kivu sans nous doter de l'intelligence politique, sécuritaire, sociale, économique et culturelle qu'il faut pour donner un corps des réalisations concrètes aux rêves et souhaits qui nous habitent

Finir avec nos désirs extravertis et les tribalismes politiques et administratifs qui caractérisent le mal gouvernance de la province du Sud-Kivu.

Nous devons réorganiser nos forces vives en RDC et dans le Sud-Kivu, en particulier, pour bâtir une société profondément attachée à leur dignité, à la culture de la paix et de cohabitation communautaire avec un gouvernement provincial qui décide de travailler pour l'unité et non répondre aux besoins d'une seule tribu qui se croit être spéciale que les autres.

Il nous faut une nouvelle solidarité provinciale qui va stimuler, une fois de plus, l'esprit de vivre ensemble, la cohésion sociale dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, Mwenga et Fizi, en mettant une barrière à ces hommes en veste qui alimentent des groupes armés et qui financent les jeunes pour pérenniser l'insécurité et la haine entre les communautés dans les hauts plateaux d'Uvira, Mwenga et Fizi.

Nous devons savoir que la manière dont une société saisit son destin est liée foncièrement à la construction psychique de son être en tant qu'historicité, c'est-à-dire, en tant que relation à son passé, à son présent et à son avenir.

De tout ce qui précède, la province du Sud-Kivu est prise en otage par un groupe d'individus qui mettent en genoux toute une région pour sauvegarder leurs positionnements politiques et économiques, tout en sacrifiant les communautés dans des guerres permanentes.

C'est à la population congolaise et à celle du sud Kivu, en particulier, de prendre conscience de leur libération immédiate.

Car, les théâtres politico-administratifs qui s'organisent à la tête de notre province et dans l'assemblée provinciale du Sud-Kivu font croire qu'il y a une et une seule tribu qui a le monopole de gouverner. Or, la réalité démontre à suffisance que si aujourd'hui, nous continuons à souffrir dans le Sud-Kivu, c'est parce qu'une bande d'hommes et femmes a décidé de mettre à genoux toute une province, depuis la nuit des temps.

Notre province mérite un développement économique, social, politique et culturel de grande dimension, s'il faut se référer aux atouts qu'elle possède.

Nous assistons, malheureusement, à une barbarie politique et économique qui étouffe toutes les transformations possibles dans le Sud-Kivu dont la bénédiction politique des hommes forts qui vibrent à Kinshasa.

Pas de développement au Sud-Kivu, sans une bonne gouvernance, pas de changement, sans un leadership visionnaire, ni créativité réaliste.

Toutes les couches sociales au Sud-Kivu sont obligés de s'unir pour mettre fin à ces théâtres des conflits et des guerres issus d'une fabrication tribale et politique.

Finir avec ces jeux de mégestion chronique qui s'organisent à la tête de notre province depuis la nuit des temps.

Pour finir, nous devons savoir que notre avenir doit se jouer dans la révolution politique, économique et Socio culturel au niveau local, provincial et national.