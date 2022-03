Congo-Brazzaville: Sud-Ubangi - Inauguration d'une dizaine de centres de santé

Soucieux de palper du doigt les réalités de son secteur dans l'arrière pays, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean -Jacques Mbungani, a effectué récemment une mission d'itinérance dans la province du Sud-Ubangi où il a inauguré près de dix nouveaux centres de santé.

Le Dr Jean-Jacques Mbungani a coupé les rubans symboliques marquant l'inauguration des centres de santé construits par son ministère grâce à l'appui des partenaires financiers de ce département. Il en a profité pour mener des actions d'envergure telles que la remise des kits de matériels et équipements de haute qualité (matelas, lits pour accouchement, concentrateurs d'oxygène, blocs opératoires, gants, thermo flash, vélos, groupes électrogènes... ), des médicaments essentiels et autres intrants spécifiques aux hôpitaux généraux de référence de Gemena, Libenge, Zongo, Bwamanda, Tandala, Mongala-Kuma, Kungu centre, Budjala, Bominenge, Mbaya ainsi qu'à Kawara et Gbadolite, dans le Nord-Ubangi.

Très ému, le chef de seceteur de Mbari a déclaré: " On a toujours vu les autorités venir là où il y a des grands hôpitaux médicaux, mais la présence du ministre Mbungani à Bongbada, dans la zone de santé de Bwamanda, est une preuve éloquente d'un homme d'Etat humble et surtout attentif aux réalités de son secteur. Puisqu'il est lui-même du domaine, nous pensons qu'il va encore plaider auprès du chef de l'Etat pour que les choses soient améliorées dans notre province car les défis sanitaires sont énormes ".

Le ministre en charge de la Santé publique a fait également des dons de vélos (tricycles) à quelques femmes handicapées à Gemena 3 et à Akula. A Bulu, dans le secteur de Mbanza dans le territoire de Budjala, il a posé la pierre sur un terrain où sera érigé le bureau central de la zone de santé et l'Hôpital général de référence de Bulu.

Les desiderata des communautés

Différents interlocuteurs ont profité de la présence du ministre Jean-Jacques Mbungani pour lui soumettre leurs cahiers de charges dans lesquels sont exprimés leurs difficultés et besoins, selon chaque zone de santé. Mais d'une manière générale, les besoins concernent, entre autres, l'approvisionnement en médicaments, la prise en charge chirurgicale, le besoin de morgue, le manque de lits, les moyens de mobilité (ambulances, vélos, motos) pour l'évacuation des malades, l'électricité...

Au-delà du faible plateau technique, les problèmes de primes, salaires et mécanisation des nouvelles unités parmi les professionnels de santé ainsi que de personnels administratifs font également partie de leurs revendications. Très attentif, le ministre de la Santé a pris à cœur les préoccupations soulevées après un constat global de la situation sanitaire dans cette partie du pays. La mission officielle d'itinérance effectuée lui a permis non seulement d'enregistrer les doléances, mais aussi et surtout de poser des actions concrètes en faveur des différents hôpitaux et centres de santé visités.