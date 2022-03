Congo-Brazzaville: Spectacle - L'ONG "Tosala" livrera une comédie musicale le 8 mars

A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée, le 8 mars, l'Organisation non gouvernementale (ONG) Tosala et ses partenaires présenteront, à l'Institut français du Congo (IFC), une comédie musicale, " Mbongouana ", relatant des situations de maltraitance et de violences faites à la femme.

Le spectacle sera organisé en collaboration avec l'IFC, l'Union européenne, l'ambassade de France au Congo et Actions de solidarité internationale.

La comédie musicale " Mbongouana ", qui signifie changement en français, est écrite par Sylvie Diclopomos et mise en scène par Harvey Massamba. Inspirée des faits réels, cette comédie est un véritable cri d'alerte à l'opinion internationale pour que cessent les mauvais comportements à l'endroit des femmes.

C'est une création exclusive de l'ONG "Tosala", pour la journée du 8 mars. A cette occasion, plusieurs activités seront organisées, notamment un studio photo éphémère, qui sera animé par le Collectif elili, une exposition-vente d'articles de mode, des produits bio, un film documentaire "Tosala" sera projeté, un stand de make-up, un maquillage flash de quinze minutes, un stand de coiffure avec DM coiffure et une présentation d'une toile de Rahim Lascony.

Le public passera un moment de pur bonheur durant lequel les make-up artistes utiliseront leurs doigts de fée pour illuminer leur visage au choix : le teint ou les yeux ou la bouche.

L'ONG "Tosala" a organisé, en 2021, une campagne "Tosala", pour aider les femmes à être autonomes financièrement et à prendre conscience de l'avantage de l'autonomie économique. Ce projet a été initié par des artistes congolaises, l'IFC et ses partenaires.

De même, elle a dirigé des ateliers Zaba à travers lesquelS des pistes de solutions ont été proposées aux apprenantes pour favoriser leur émancipation via la création d'activités génératrices de revenus.

Aussi, le film documentaire de 26 mn est une synthèse de témoignages et un partage d'émotions concernant les violences que continuent de subir les femmes. Le single " Tosala " qui rassemble les voix de dix-huit artistes féminines les plus connues du Congo, dénonçant les violences faites aux femmes et les sensibilisant au leadership féminin, fait partie du projet Tosala.

Le projet exhorte la femme à se lever, à ne pas croiser les bras, à se prendre en charge et à jouer un rôle prépondérant dans le développement du Congo et dans le rayonnement des pays africains. L'ONG "Tosala" œuvre dans l'émancipation du leadership féminin, c'est une lutte qu'elle mène pour permettre à la femme de briser le silence.

La comédie musicale sera jouée par Cilia Jules, Spirita Nanda, Mariusca la Slameuse, Jessy B, Dom, Lyz Babindamana, Oupta, Gladys Samba, maman Credo, Monie Kongo, Nestelia Forest, Dulcie Kiyindou, Joliveth, Sansi, Dieuvie, Belgrace, Welicia, Berlea...

L'entrée est libre et gratuite.