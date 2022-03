Gambie: 'La Gambie sera un territoire hostile aux barons et trafiquants de drogue.'

Le Directeur Général de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG), Bakary Gassama, a déclaré que les récentes saisies de près de trois tonnes de cocaïne au port et d'un quart de tonne de cannabis à Yundum sont la preuve que l'Afrique de l'Ouest continue d'être utilisée comme un point de passage pour le trafic de drogue. Et la Gambie n'est point une exception.

" Nous nous devons de travailler main dans la main et consolider nos efforts communs en vue du démantèlement des syndicats criminels et assurer que la Gambie soit un territoire hostile aux barons et trafiquants de drogue " a déclaré Gassama dans un communiqué publié en son nom par Ebrima Drammeh, le directeur des opérations de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG), lors du séminaire organisé au profit des étudiants de l'Université de la Gambie (UTG) à Tendaba dans la Région de Lower River. Le thème du séminaire cette année était: " L'UTG dans la ligne de front: Action pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité nationale dans l'environnement postélectorale de la Gambie. "

Cette semaine est une occasion pour les étudiants de se rencontrer et d'échanger sur des sujets importants concernant leur bien-être et leur avenir. Cette semaine donne également l'opportunité aux étudiants de rencontrer des acteurs importants de la société et de tenir des discussions sur des sujets importants touchant le développement et l'édification de la nation.

Drammeh a insisté pour dire que l'abus de la drogue, le trafic illicite de drogue ainsi que toutes les activités associées, notamment le crime organisé, est un phénomène persistant qui constitue une menace pour la paix, la stabilité et le développement socio-économique. Il a déclaré: " Le problème est exacerbé par le lien étroit entre le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, le terrorisme et le financement du terrorisme. Il constitue une menace pour la démocratie et le développement économique car favorisant la création d'un environnement propice à la corruption, au crime et à la violence. "

Drammeh a ajouté que l'agence anti-drogue a procédé de 2018 à 2020 à la saisie de 7 tonnes, 847 hg, 871g, 61 mg de cannabis, 58 kg ,905 g, 343 mg de cocaïne, 243 kg, 893 g, 210 mg de résine de cannabis, 1386 comprimés de médicaments contrôlés de diazépam, clonazepam, bromazépam, d'ecstasy et 24g, 400 mg d'héroïne. Il a affirmé que l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) a traité au cours de cette période 1958 dossiers impliquant 1987 personnes.

Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2021, il a déclaré que l'agence de lutte contre la drogue du pays a procédé à la saisie de 2 tonnes, 22 kg, 167 g, 993 mg de cannabis sativa, 2 kg, 514 g, 633 mg de haschisch, 2 tonnes, 952 kg, 946 g, 770 mg de cocaïne, 68 g, 280mg d'héroïne ainsi que de 707 comprimés de médicaments contrôlés. Il a affirmé: " De 2018 à 2019, l'agence anti-drogue a traduit 347 suspects devant les tribunaux. 301 de ces suspects ont été reconnus coupables tandis que les 46 autres ont été acquittés. "

Mme Coumba Mathurin Diop, la directrice du Bureau de Banjul de l'Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime (UNODC) a déclaré: " La lutte contre la drogue exige une approche inclusive et multisectorielle, un effort conjoint de tous les acteurs et la mise en œuvre de projets concrets tels que celui qui nous réunit ici aujourd'hui, et ce, en vue de procéder à la prévention, au traitement et à l'éradication du fléau de la drogue. "

L'abus et le trafic de drogue, a-t-elle déclaré, revêt un caractère important pour l'Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime (UNODC) dans la mesure où elle célèbre la lutte non seulement contre l'abus de la drogue par la jeunesse, mais également contre le trafic de drogue dans le monde entier. " Tous les pays de la région sont concernés par cette menace. La Gambie doit mettre en place des mécanismes de réponse contre cette menace grandissante, et ce, à travers une approche sensible garantissant un équilibre entre les stratégies de prévention et de répression, sans oublier le problème de l'offre et de la demande. "

" Le trafic de drogue constitue une menace à la sécurité nationale. Par conséquent, des démarches collectives doivent être entreprises par le gouvernement et les partenaires en vue de lutter contre la menace de la drogue et les activités liées à l'abus de la drogue. Je tiens à exhorter les étudiants à tirer profit de cette plateforme. J'exhorte également le gouvernement et les Organisations de la Société Civile à mobiliser et à sensibiliser le public dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue " a déclaré Mr Momodou B.K. Ceesay, le représentant du gouverneur régional de la Lower River Region.

Mr Lagamy Drammeh, le Président de l'Union des Etudiants de l'Université de la Gambie (UTG) a déclaré: " Ce séminaire à l'intention des étudiants est primordial car tout changement ou réforme profonde doit être conçue et initiée à l'Université de la Gambie (UTG).

