Tchad: "Une répression héréditaire", selon "Tournons la Page" et "Agir Ensemble pour les Droits Humains"

" Une répression héréditaire ", c'est le titre d'un rapport sur le Tchad sorti ce mardi par les organisations Tournons la Page et Agir Ensemble pour les Droits Humains. Cette enquête dénonce la répression des manifestations pacifiques contre le transfert héréditaire du pouvoir. Elle révèle un bilan d'au moins 20 morts, 152 blessés et 849 arrestations. A cela s'ajoute des mauvais traitements et torture en détention, ainsi qu'une impunité pour les auteurs.

Le rapport couvre la période du 6 février au 11 octobre 2021, donc avant la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno puis après la succession de son fils Mahamat Idriss Déby.

Pour Laurent Duarte, secrétaire exécutif de Tournons la Page, joint par Sébastien Nemeth, de la rédaction Afrique, on a assisté à une succession dynastique du système répressif. " A la mort d'Idriss Déby, c'est son fils qui a pris le pouvoir, mais c'est également sa garde rapprochée qui a tout fait pour se maintenir au pouvoir. Et donc, les personnes en charge du maintien de l'ordre n'ont pas changé, donc les pratiques n'ont pas changé. Deuxième point : la condamnation internationale intervient très peu. On a eu un petit peu Emmanuel Macron, contraint de réagir à la suite des premières répressions très fortes, mais de manière générale le Tchad est peu condamné sur la scène internationale, lorsqu'il réprime. Et puis la troisième chose, c'est que l'espace civique, depuis de nombreuses années et particulièrement depuis quatre à cinq ans - et encore plus avant les élections -, a été restreint. Les libertés de réunions, de manifestations, de presse et d'opinion ont été restreintes et tout cela c'est l'attelage d'une répression très violente ".

Abderaman Koulamallah, porte-parole du gouvernement tchadien de transition, joint par David Baché, réfute ces accusations. " Tout d'abord, sur l'échiquier politique national, il n'y a pratiquement plus d'opposants. L'ensemble des personnes qui se sont opposées - du moins de façon démocratique -, sont toutes, aujourd'hui, au sein du gouvernement ou au sein du Conseil national de transition, qui regroupe l'ensemble des forces politiques. Il y a des personnes qui, chaque jour, manifestent. Même samedi dernier, il y a eu 200 ou 300 personnes qui ont manifesté dans la rue. Ils ont fait un parcours de façon tout à fait sereine. Il y a eu quelques bandes de personnes qui ont cru que le pouvoir vacillait et qui ont décidé de refuser de demander une autorisation de manifester. Ils ont défié les forces publiques. C'était il y a plusieurs mois. Ces personnes-là ont été empêchées de manifester. Nous assurons la liberté d'expression à tous les Tchadiens... Nous avons mis en place un comité d'organisation d'un dialogue national inclusif, qui regroupe tous les Tchadiens, sans exception ! Je mets au défi quiconque, de venir nous dire qu'il y a une seule arrestation à caractère politique ".