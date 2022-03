Afrique: Traité mondial sur le plastique - une étape importante et audacieuse pour mettre fin à la pollution plastique

communiqué de presse

Le 2 mars 2022, Nairobi, Kenya : L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a annoncé aujourd'hui le résultat de la réunion UNEA 5.2, adoptant un mandat pour ouvrir des négociations en vue d'un traité mondial sur les matières plastiques, juridiquement contraignant, qui aborde l'ensemble du cycle de vie de la pollution plastique dans l'environnement.

En réponse à l'annonce d'aujourd'hui, Graham Forbes, responsable du projet mondial sur le plastique à Greenpeace USA, a déclaré :

"Aujourd'hui, les dirigeants mondiaux réunis à Nairobi ont entendu les millions de voix qui, dans le monde entier, réclament la fin de la crise de la pollution plastique. Il s'agit d'une reconnaissance claire du fait que l'ensemble du cycle de vie du plastique, de l'extraction des combustibles fossiles à l'élimination, crée une pollution nuisible aux personnes et à la planète. Il s'agit d'un grand pas en avant qui maintiendra la pression sur les grandes compagnies pétrolières et les grandes marques pour qu'elles réduisent leur empreinte plastique et modifient leurs modèles économiques en faveur de la réutilisation. Jusqu'à ce qu'un traité mondial fort soit signé, scellé et livré, Greenpeace et ses alliés continueront à faire pression pour un monde sans pollution plastique, avec un air pur et un climat stable."

"C'est avec gratitude et optimisme que nous pouvons enfin assister à cette journée après des décennies d'efforts incessants pour débarrasser l'environnement de la menace plastique. Nos décideurs nous ont rendus fiers et nos dirigeants sont enfin du côté du peuple. La balle est maintenant dans le camp du Comité International de Négociation pour qu'il aille jusqu'au bout et propose au monde un traité juridiquement contraignant pour mettre fin à la crise de la pollution plastique. Nous allons de l'avant dans notre quête pour fermer le robinet du plastique. Cela n'arrivera peut-être pas aujourd'hui, mais nous gardons l'espoir que dans un avenir proche, notre volonté et celle des gens prévaudront pour débarrasser notre environnement de cette menace plastique."

Responsable de la communication | Greenpeace AfriqueCourriel : [email protected]