Ile Maurice: Téléphonie - La marque Motorola revient en force à Maurice

La marque mythique de téléphone portable Motorola a récemment refait surface à Maurice après plusieurs années d'absence. Cette fois, Mauritel a fait un "soft launch" avec une boutique en ligne. Incursion dans le monde de Motorola.

Motorola est le premier téléphone portable à avoir été lancé à Maurice en 1989. Depuis, la marque a sorti des téléphones portables de plus en plus sophistiqués. Nombreux sont ceux qui ont toujours en mémoire les téléphones portables Motorola ressemblant à une brique avec une antenne. Il y a eu les modèles floqués du logo du premier opérateur mobile Emtel. Mais aussi du fameux Razr, qui était un portable à clapet et qui a marqué les jeunes dans les années 2000. Toutes les radios de communication, soit le Talkie-Walkie et les radios de la police, étaient toutes de la marque Motorola.

Toutefois, cette marque a amorcé un virage en 2011 lorsque le groupe Motorola Inc. s'est scindé en deux et cela a donné Motorola Mobility et Motorola Solutions. En 2012, Google Inc. a décidé de racheter la compagnie de téléphonie pour 12.5 milliards de dollars USD pour obtenir les patentes et autres certificats pour l'expansion du système d'exploitation Android de Google. Deux ans plus tard, Motorola Mobility a été vendue à 2.9 milliards de dollars USD à la compagnie chinoise Lenovo.

La marque chinoise, qui édite des ordinateurs portables, des tablettes et d'autres composants, a, au fil des années, intégré Motorola parmi sa gamme de smartphones. On retrouve ainsi les gammes Razr & Edge, G Series et E Series. Mauritel a déjà annoncé la venue de quatre modèles à Maurice dont le Moto e40, Moto g51 5G, edge 20 Lite, edge 20 Pro.

Moto e40

Le Moto e40 est disponible en gris et rose cendré. Le design est plus arrondi avec des dispositions de boutons et de capteurs comme les autres marques. Le Moto e40 arbore un écran de 6.5 pouces HD+ Display avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, avec 82.6 % d'espace d'écran et un ratio bord à bord de 20 : 9. Sous le capot, on retrouve un processeur de huit coeurs, une mémoire vive de 4 Giga octets (Go) et un espace de stockage de 64 Go, avec une extension d'une carte micro SD jusqu'à 1 Tera octet. La batterie est de 5 000 milliampères avec recharge rapide jusqu'à 10 watts. Au niveau de l'image, le Moto e40 embarque un triple capteur, soit principal, avec 48 Mégapixels, 2 Mégapixels pour la profondeur du champ, une caméra macro de 2 mégapixels et la caméra frontale de 8 mégapixels. Au niveau de l'interface logicielle, c'est l'Android 11, avec plusieurs fonctionnalités pour les gestuelles. Son prix : Rs 7 990

Moto g51 (5G)

Ce modèle tombe dans le moyen de gamme. Le Moto g51 est un smartphone 5G, avec des performances puissantes. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 480 Plus, avec une mémoire vive de 4 Go ou 6 Go, dépendant des marchés. Le stockage interne est de 64 Go ou de 128 Go, avec la possibilité d'ajouter une carte SIM jusqu'à 512 Go. Au niveau de l'écran, la dalle est de 6,8 pouces avec la technologie Max Vision. La résolution adoptée est du Full High Definition Plus (FHD+), soit 2 400 x 1 080 pixels. L'écran a un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Ce modèle comporte une triple caméra. La principale est de 50 Mégapixels avec une ouverture de f/1.8. Puis, il y a un capteur grand angle de 8 Mégapixels, avec une ouverture f/2.2, et une caméra macro de 2 Mégapixels, avec une ouverture f/2.4. La caméra frontale est de 13 Mégapixels, avec une ouverture f/2.2. Le Moto g51 embarque un haut-parleur Dolby Atmos, avec un port USB de Type C et un port jack audio. Comme connectiques, on retrouve les WiFi et Bluetooth, en sus de pouvoir capter la 5G et d'avoir l'Android 11. Son prix : Rs 12,990

Edge series

Ces modèles de smartphones font partie du haut de gamme avec une version lite et une version Pro. La edge20 lite est disponible en gris et en bleu. L'écran de 6,7 pouces est doté de la technologie Max Vision Oled, avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Le ratio-écran bord à bord occupe 90 % de l'appareil, avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz et il est compatible avec la HDR10. Sous la coque, on retrouve un processeur Mediatek avec une mémoire vive de 6 Go et 8 Go. Au niveau du stockage, il y a un modèle de 128 Go et de 256 Go. L'expansion de la mémoire est possible avec une carte micro SD jusqu'à 512 Go. L'autonomie est de 5 000 milliampères, soit deux jours d'autonomie avec la technologie TurboPower 30. L'appareil embarque trois capteurs photo, soit une caméra principale de 108 Mégapixels, avec la technologie Ultra pixel, puis une caméra Macro vision, qui a une lentille ultra grand angle (118˚) de 8 Mégapixels et un capteur de profondeur de champ de 2 Mégapixels. Sur ce modèle haut de gamme, la surcouche MY UX permet de personnaliser toute la partie affichage avec les Peek Display et Attentive Display et d'autres gestuelles. Son prix : Rs 19,990

Ce qui différentie l'edge 20 lite de l'edge 20 Pro, c'est la couleur. Le modèle très haut de gamme vient en bleu marine. L'edge 20 Pro est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 870, avec une déclinaison de mémoire vive de 6 Go, 8 Go et 12 Go. Le stockage interne est de 128 Go ou de 256 Go. L'écran OLED de 6.7 pouces a un taux de rafraîchissement de 144 hertz. En revanche ici, la batterie est de 4 500 milliampères, avec la technologie fast charging TurboPower 30 Watt. Pour les trois capteurs, il y a la caméra principale de 108 Mégapixels, la caméra téléphoto de 8 Mégapixels et la caméra grand-angle (119˚) de 16 Mégapixels. La caméra frontale est de 32 Mégapixels. L'edge 20 Pro est un appareil qui utilise le WiFi, le Bluetooth 5.1, la 5G et a un port Type C USB 3.1. Son prix : Rs 29,990.

Sur son site web mauritel. mu, Mauritel souligne qu'il a un partenaire pour le service après-vente, qui se chargera des réparations d'usage.