Congo-Kinshasa: Le nouveau coordonnateur de la COMIFAC a pris ses fonctions

Le nouveau coordonnateur de la Commission des forêts de l'Afrique centrale (COMIFAC), Sébastien Malele Mbala, a été officiellement installé lundi 28 février, une semaine après sa nomination.

A cette occasion, Sébastien Mbala a, devant la presse, a promis de " travailler avec l'ensemble de ses collaborateurs et de mettre en œuvre le programme qui lui a été confié par les autorités du pays ".

L'installation du nouveau coordonnateur de la COMIFAC intervient après le bras de fer suscité par le refus de son prédécesseur, Luc Attendu, de procéder à la remise et reprise et qui a, par la suite, saisi le Conseil d'Etat pour faire annuler la décision d'Eve Bazaiba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement.

La COMIFAC existe sur base du traité du 5 février 2005, relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes en l'Afrique centrale. Elle est une organisation intergouvernementale et l'unique instance de régulation et de gestion des écosystèmes dans la sous-région.

La COMIFAC concerne plusieurs pays : le Burundi, le Rwanda, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, Sao Tome et Principe, le Tchad et la République démocratique du Congo. Son siège se trouve en RDC.