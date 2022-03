Congo-Brazzaville: Prix Camara-Laye - Le lauréat sera connu ce 3 mars

L'annonce a été faite, le 2 mars à Brazzaville, lors de la conférence de presse organisée en prélude à la troisième édition de la Saison des lettres congolaises qui se tiendra du 3 au 8 mars autour d'une panoplie d'activités.

A l'occasion du lancement, le 3 mars au centre culturel Zola, de la troisième édition de la Saison des lettres congolaises qu'organisent les Editions+ depuis 2019, le jury du prix littéraire " Camara-Laye-l'enfant noir " se prononcera sur l'heureux gagnant de cette année. Au total, cinq romans en lice, à savoir " Cave 72 " de Fann Attiki, " Et les portes sont des bouches " de Richard Ali, " Cadenas " de Ferréol Gassackys, " Le miraculé du vol 352 " d'Henri Djombo et " Le tribunal inattendu " d'Obambe Gakosso.

" Camara Laye fut un romancier et donc pour cette année-ci, nous avons voulu essentiellement distingué la production romanesque congolaise à travers ses auteurs. Autant les années précédentes, il nous est arrivé de consacrer le prix aux jeunes écrivains, autant à chaque rendez-vous, les Editions+ définissent le canevas. Lors des prochaines éditions, peut-être opterons-nous pour la dramaturgie, la nouvelle, le conte, etc. ", a déclaré Huppert Malanda, poète congolais et président du jury du prix littéraire.

Distinction ouverte aux œuvres publiées entre 2020 et 2021 par des écrivains établis sur le territoire national, le prix Camara-Laye vise à promouvoir l'écrivain congolais et son travail à l'international et plus particulièrement au Congo. " Quand on demande au public quels auteurs congolais connaît-il ? On nous cite beaucoup plus Tati Loutard, Sony Labou Tansi, Tchicaya U'Tamsi... Pourtant, actuellement nous avons tout aussi des écrivains pertinents qui remportent des prix dans des pays étrangers mais qui demeurent méconnus du grand public dans leur propre pays ", a souligné Maha Lee Cassy, responsable des Editions+ et promoteur de la Saison des lettres congolaises.

Il a, par ailleurs, indiqué que la dénomination du prix change à chaque édition, parce que celui-ci est organisé en partenariat avec des entreprises privées locales. D'où le Prix Société des postes et de l'épargne du Congo en 2019, Prix Charden Farell en 2020 et Prix Camara-Laye cette année, en collaboration avec l'établissement scolaire implanté au Congo qui porte le nom éponyme du célèbre romancier guinéen décédé en 1980, au Sénégal. En plus de cette distinction, le jury décernera également le grand prix du jury de la Saison des lettres congolaises et le prix littéraire national thématique.

Notons qu'outre la remise des prix littéraires, la troisième édition de la Saison des lettres congolaises s'articulera autour de plusieurs autres activités telles des tables rondes, des présentations-dédicaces d'ouvrages, un marché du livre et des représentations théâtrales. Toute la programmation détaillée de l'événement est disponible sur la page Facebook des Editions+.