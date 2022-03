Congo-Brazzaville: Santé publique - 1050 agents à recruter

Répondant devant les parlementaires à la question sur le devenir des médecins congolais formés à Cuba, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a annoncé le quota de recrutement de 1050 agents, conformément à la loi de finances 2022.

" Il est prévu le recrutement de 1050 agents de santé dans le cadre de la loi de finances 2022. Les finalistes de la deuxième vague revenus de Cuba et ceux formés au pays seront pris en compte ", déclarait le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, lors de la séance des questions orales avec débat au gouvernement, il y a quelques jours à Brazzaville.

La deuxième vague des médecins formés à Cuba, plus de 500, a regagné le pays les 12 et 13 octobre 2021. Ces médecins attendent d'être mis en stage d'imprégnation et de consolidation des compétences, lorsque ceux de la première vague, déployés dans plusieurs départements du pays en 2020, finiront leur stage.

Il convient de rappeler que dans le but de réduire le déficit en personnel de santé, le gouvernement a envoyé 2091 bacheliers à Cuba en 2013 pour une formation dans différents domaines de la santé.

L'autre question a porté sur les dispositions prises pour le bon fonctionnement des hôpitaux généraux de Djiri et de Ngoyo, inaugurés respectivement en décembre 2021 et janvier 2022. " Le gouvernement a pris l'option d'établir un partenariat public-privé sous forme de délégation de service public. Présentement, le ministère de la Santé et de la Population et celui de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé travaillent sur les offres pour choisir les bons partenaires ", selon le ministre Gilbert Mokoki. Pour l'instant, le personnel congolais assure les prestations sous l'égide du ministre de la Santé et de la Population.