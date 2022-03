Congo-Kinshasa: Sama Lukonde crée l'Agence de pilotage et de suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires privés

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a créé mardi 1er mars par décret, un établissement public dénomme Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires privés (APCSC).

Le décret créant cette nouvelle agence abroge celui du 26 août 2008 créant le Bureau de de coordination et de suivi du programme Sino-congolais que dirigeait Moise Ekanga.

La nouvelle agence va assurer la gestion et le suivi de la mise en œuvre des conventions de coopération que la RDC a conclues avec ses partenaires privés, spécialement dans les infrastructures de base et des ressources naturelles.

L'APCSC joue, à cet effet, le rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par les projets issus des accords de collaboration ou de coopération en matière d'infrastructures de base et des ressources naturelles, notamment le gouvernement de la République démocratique du Congo, les entreprises et/ou les groupements d'entreprises privées ainsi que toute joint-venture ou structure de suivi créée aux fins d'exploration, d'exploitation ou de commercialisation des ressources naturelles et/ou d'exécution des travaux d'infrastructures, etc.

L'APCSC est donc un Établissement public à caractère administratif et financier. Elle est régie par la Loi numéro 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions applicables aux établissements publics, par la Loi du 11 février 2014 portant régime fiscal, douanier, parafiscal, des recettes non fiscales et de change applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération.

L'APCSC comprend trois structures organiques, à savoir : le Conseil d'Administration, la direction générale et le Collège des commissaires aux comptes.