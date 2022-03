Algérie: Alger/Accidents de la route - Sensibilisation des conducteurs de transports en commun

Alger — La Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) a organisé, mercredi à Alger, une sortie de terrain visant à sensibiliser les conducteurs de transports en commun et les usagers de la route aux dangers des accidents de la circulation.

Organisée par la DNSR, cette sortie vise à sensibiliser les conducteurs de transports en commun et les usagers de la route au "respect du code de la route afin d'éviter les infractions et les délits pour préserver la vie des voyageurs et réduire le nombre des morts et des blessés enregistré quotidiennement".

Des dépliants ont été distribués au niveau du barrage routier de Mohammadia (Alger Est) contenant des conseils aux conducteurs de transports en commun pour le respect du code de la route et l'impératif de faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite et de respecter les heures de repos afin d'éviter toute fatigue.

La responsable à la sous-direction de la communication et des campagnes nationales relevant de la DNSR, Rizou Sofia a insisté sur l'importance d'organiser des campagnes de sensibilisation au profit des conducteurs de transports en commun en vue de les sensibiliser à l'impératif respect du Code de la route pour éviter les accidents, soulignant qu'en 2021, "une hausse sensible" des accidents de la route, provoqués notamment par des conducteurs de poids lourds, a été enregistrée.

Par rapport à 2020, le nombre des accidents a augmenté de 4.406 accidents, des morts de 493 et des blessés de 5.839, selon la même source.