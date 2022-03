Algérie: Le 2e salon de la photographie "mosquées d'Algérie" à Tlemcen

Tlemcen — "Les mosquées d'Algérie" est le thème central de la seconde édition du salon national de la photographie, ouvert, mercredi, à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, à l'initiative du Centre des arts et des expositions (CAREX) et du groupe national "la passion de la photographie".

Quatorze artistes-photographes venus des wilayas d'Oran, Alger, Boumerdes, Tiaret , M'sila, Biskra, Tlemcen, Nâama, Médéa, Biskra et Constantine prennent part à cette exposition de plus de 70 œuvres mettant en valeur les vieilles mosquées du pays, leurs architectures, leurs décorations, leurs minarets et Mihrab.

La directrice du CAREX, Sarah Embouazza, a souligné que ce salon vise à mettre en valeur cet héritage archéologique et historique musulman et montrer aux visiteurs la richesse patrimoniale que recèle le pays. "La photographie est un outil important pour perpétuer ce patrimoine et le mettre en exergue en vue de sa valorisation et sa nécessaire protection", a-t-elle ajouté.

Edifiées depuis des siècles, les lieux de culte photographiés comme la grande mosquée de Tlemcen, la mosquée Pacha d'Oran, la grande mosquée d'Alger, la vieille mosquée de Tiaret , celle de Sidi Okba (Biskra), la mosquée de la zaouïa d'El Hamel (M'sila) et autres montrent parfaitement les différents styles architecturaux, la richesse et la finesse des décorations qui les ornent et dénotent de la richesse et la diversité de l'art musulman en Algérie.

Cette manifestation culturelle et artistique compte également mettre à profit la présence de photographes algériens connus pour organiser des ateliers de formation et des conférences au profit des jeunes amateurs de Tlemcen. La direction du CAREX prévoit également une sortie pour les participants afin de leur permettre de découvrir la richesse patrimoniale de Tlemcen, notamment les sites archéologiques musulmans très nombreux dans la capitale des zianides.