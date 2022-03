Algérie: Réunion prochaine d'évaluation de l'opération portant levée des contraintes à l'investissement

Oran — Le médiateur de la République Brahim Merad a annoncé mercredi à Oran la tenue prochaine d'une réunion d'évaluation de l'opération relative à la levée des contraintes sur l'investissement et sur les investisseurs qui regroupera les représentants de toutes les wilayas et des secteurs concernés par ce dossier.

M. Merad a déclaré à la presse, en marge de la visite qui l'a conduite à plusieurs projets d'investissement et unités de production de la wilaya, que "cette réunion évaluera les mesures prises pour lever les obstacles qui entravent l'investissement et contraignent les investisseurs, notamment jeunes".

Il a indiqué que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suit quotidiennement les décisions prises, soulignant que "lever les obstacles et créer un climat favorable à l'investissement est un impératif urgent actuellement pour encourager les jeunes à travailler et à produire afin de réduire les importations et la dépendance aux hydrocarbures".

La nouvelle tendance de l'Etat est d'inciter les unités de production et les investisseurs à aller vers l'exportation et à réduire la facture des importations tout en oeuvrant à lever les différents obstacles dont ils souffrent, a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le médiateur de la République a fait remarquer que les derniers mois ont été marqués par un grand dynamisme pour lever les obstacles devant les investisseurs.

"Des dizaines d'entreprises, souffrant de nombreux obstacles, notamment la bureaucratie, qui entravent le lancement de projets de réalisation et d'extension, voient leur situation chaque semaine réglée", s'est-il félicité, affirmant qu'un grand travail s'effectue en coopération avec les autorités locales pour lever les obstacles et lancer des centaines de projets dans le but de redonner espoir aux jeunes de produire, d'innover et de booster la croissance du développement économique, considérée comme principal leitmotiv.

Le médiateur de la République a visité, dans la wilaya, l'usine d'ameublement domestique (New Design Wood) dans la zone industrielle d'El Kerma et l'usine de céramique (Sagia) dans la commune de Sidi Chahmi.

Il s'est rendu également à l'usine d'emballage (Général Emballage), à la chocolaterie (Morlax) et l'usine (Metal) de fabrication de poteaux de fer au niveau de la zone industrielle de Hassi Ameur, dans la commune de Hassi Ben Okba.

Au passage, Brahim Merad a pris connaissance des préoccupations des responsables de ces usines, dont certaines ont commencé à fonctionner durant les dernières années, alors que d'autres démarreront prochainement. Ces inquiétudes ont trait principalement au problème de commercialisation des produits sur le marché national et au manque de la matière première.