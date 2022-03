Algérie: El-Oued - Des rencontres exploratoires de partenariats avec des opérateurs d'Afrique

El-Oued — Des rencontres exploratoires de partenariat entre opérateurs économiques algériens et leurs homologues de pays africains se sont tenues à El-Oued en marge du 2ème salon international du produit national "Production-Exportation" (SIPEX: 28 février-3 mars).

Entrant dans le cadre des objectifs attendus du Salon tels que fixés par la Chambre de Commerce et d'Industrie "CCI-Souf", ces rencontres visent à identifier de nouvelles niches économiques pour l'exportation du produit national à travers des segments de coopération entre l'Algérie et les pays africains, notamment du voisinage, a affirmé le président de la CCI-Souf, Nabil Kenouâa.

Cet investisseur, ayant déjà un capital expérience de 16 ans en Chine, a fait part de rencontres "sérieuses" avec des opérateurs de pays africains et arabes, en vue d'exporter son produit "de qualité", sachant, a-t-il dit, qu'il "existe de nombreuses entreprises industrielles algériennes, leaders dans leur domaine à l'échelle continentale".

Aussi, a-t-il estimé, les exportations algériennes sont appelées à se renforcer avec l'ouverture de postes frontaliers terrestres dans le Sud.

De son côté, Rabah Derbal, représentant de la société mauritano-algérienne de construction et d'import-export (basée à Nouakchott), a annoncé l'ouverture d'un Centre commercial algéro-mauritanien dans la capitale mauritanienne, renfermant 64 locaux commerciaux et six (6) entrepôts de stockage, dans la perspective de l'intensification des exportations algériennes vers le marché africain.

La deuxième édition du SIPEX a donné lieu à des rencontres entre hommes d'affaires algériens et de délégations africaines, en présence de leurs représentants diplomatiques, en vue d'explorer les besoins du marché africain en produits nationaux agricoles et agro-industriels de large consommation et usage.

Les hommes d'affaires ont convenu, lors de rencontres, d'arrêter des programmes de visites d'opérateurs nationaux à des pays africains pour étudier les besoins de leurs marchés et impulser la dynamique de coopération économique.

Le 2ème Salon international du produit national "Production-Exportation" est organisé au complexe touristique "Gazelle d'or" par la CCI-Souf, en coordination avec la société "El-Fahd-Expo".