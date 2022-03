Algérie: Nécessité de consacrer la valeur participative entre la société civile et les instances publiques

El Bayadh — Le président de l'Observatoire national de la société civile Abderrahmane Hamzaoui a insisté mercredi à El Bayadh sur la nécessité de renforcer et de concrétiser la valeur participative entre la société civile et les instances publiques au service du citoyen et du pays.

"L'Observatoire national de la société civile oeuvrera à renforcer et à concrétiser la valeur participative réelle entre la société civile et les instances publiques pour que cette participation ait des résultats positifs et réalise les objectifs communs à tous les niveaux", a indiqué M. Hamzaoui lors d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif et de la société civile locale, en présence des autorités de la wilaya, dans le cadre de la seconde et dernière journée de sa visite dans la wilaya.

Il a également souligné la nécessité de faire de la société civile "un partenaire essentiel et un allié stratégique pour l'intégrité de l'Etat que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dans plusieurs de ses discours".

M. Hamzaoui a ajouté que l'Observatoire national de la société civile "est venu donner sa véritable place à la société civile, ainsi que traduire la volonté du président de la République de permettre à la société civile de devenir un acteur essentiel sur la scène nationale. L'Observatoire œuvrera, dans ce cadre, à promouvoir la performance du mouvement associatif".

M. Hamzaoui a fait savoir que l'Observatoire oeuvrera à organiser le travail de la société civile pour en faire un cadre de consultation et de dialogue sur les moyens de lui permettre de jouer son rôle principal comme partenaire essentiel des institutions et des instances publiques et pour jouer son rôle comme véritable force de proposition dans les différentes questions intéressant le citoyen, la société et le pays.

Le président de l'Observatoire a souligné que cette instance "est également venue découvrir la réalité du mouvement associatif, les enjeux et les problèmes qu'il connaît et les nombreux déséquilibres dont il souffre", ajoutant que son instance fera des propositions pour améliorer les conditions de travail du mouvement associatif et les nombreux textes y afférents.

Il a aussi affirmé que l'Observatoire travaillera, dans le cadre de sa mission, à "promouvoir le patriotisme et les valeurs de la citoyenneté, qui est au cœur du rôle du mouvement associatif appelé à mettre en valeur les symboles et monuments historiques du pays, afin que les jeunes soient fiers de leur appartenance et de leur patrie".

Il a également fait part d'une stratégie ayant pour objectif d'établir le lien entre la communauté algérienne à l'étranger et le mouvement associatif dans le pays, affirmant que l'Observatoire oeuvrera à donner un rôle clé au mouvement associatif de la communauté nationale établie à l'étranger de sorte à permettre à cette dernière d'être liée à sa patrie et ce, grâce à un nombre de programmes et de projets supervisés par les deux parties (Observatoire et communauté algérienne à l'étranger).

Il a également souligné la "nécessaire participation de la société civile dans la moralisation de la vie publique et de mettre fin aux pratiques négatives dans la société et mettre fin aux pratiques qui ont terni son image dans le passé, à tel point que la société a perdu confiance dans les associations", déclarant que les choses s'amélioreront avec la nouvelle vision et la nouvelle donne du mouvement associatif, au service du citoyen et du pays.

M. Hamzaoui a souligné que le mouvement associatif " a aujourd'hui besoin de soutien et d'accompagnement par les différentes instances et institutions, en encourageant toutes les initiatives, les projets et les modèles réussis, ajoutant que l'Observatoire œuvre à soutenir les associations actives, à les encourager et à créer un environnement leur permettant de présenter leurs programmes et projets.

Le président de l'Observatoire national de la société civile a conclu son allocution en appelant le mouvement associatif à contribuer à "renforcer le front interne et à faire face à tous ceux qui veulent porter atteinte au pays, à travers la contribution de la société civile à créer une véritable prise de conscience de la communauté, à rétablir la confiance chez les citoyens et à préserver l'unité nationale, dans le cadre des rôles les plus importants du mouvement associatif, en plus d'œuvrer pour protéger la société et la jeunesse contre diverses idées destructrices et fléaux sociaux".

Les participants à cette rencontre ont valorisé, dans leurs interventions, la création de cette instance de consultation et ont émis une série de propositions visant la promotion et l'organisation de l'activité associative.