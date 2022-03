Maroc: La fin de la vague d'Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie (ministère)

Rabat — Le ministère de la Santé et de la protection sociale a souligné que "la fin de la vague d'Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie", assurant qu'à l'heure actuelle, l'éventuelle apparition de variants inquiétants à l'échelle internationale est toujours de mise, au moment où l'Organisation mondiale de la santé considère la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale.

Dans un communiqué, le ministère a fait observer que la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc se caractérise par une amélioration sensible de tous les indicateurs avec une maîtrise de la situation épidémiologique, et ce à la faveur des mesures proactives prises et que prend toujours le Maroc, de la campagne nationale de vaccination, et des mesures préventives toujours en vigueur.

"Pour préserver cette situation épidémiologique positive et confortable dans notre pays et garantir un retour progressif à la vie normale, les doses de rappel dans le cadre de la campagne nationale de vaccination constituent l'unique moyen de protéger les personnes, particulièrement les plus âgées et celles souffrant de manque d'immunité et de maladies chroniques, outre l'impératif de continuer à observer les mesures préventives, comme le port du masque, l'utilisation des désinfectants pour les mains, et la préservation d'un degré élevé de vigilance, conformément aux recommandations pertinentes du comité scientifique", relève la même source.

Tout ceci, conclut le communiqué, "en vue d'éviter la rechute dans une nouvelle vague plus massive que celle que notre pays a connue auparavant et qui pourrait porter atteinte aux acquis réalisés par notre pays dans ce domaine".