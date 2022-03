Maroc: Dakhla - Un approvisionnement normal et suffisant en denrées alimentaires

Dakhla — Les marchés de la province d'Oued Eddahab sont suffisamment approvisionnés en produits et denrées alimentaires de tout genre, à quelques semaines de l'avènement du mois sacré de Ramadan, selon la Division des affaires économiques et de la coordination à la Wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Il ressort des différents rapports sur l'état de l'approvisionnement des marchés et des tournées de la commission provinciale mixte chargée du contrôle des prix et de la qualité des produits que les marchés locaux sont approvisionnés en quantités suffisantes et que les réserves répondent à la demande des consommateurs pendant plus d'un mois, a souligné à la MAP, M'hamed El Hachimi, chef de la Division des affaires économiques et de la coordination à la Wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Les tournées de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires sont menées quotidiennement et de manière régulière en coordination avec les services concernés par l'opération de suivi de l'approvisionnement des marchés, a-t-il noté, précisant que la commission provinciale mixte assure le suivi quotidien et régulier des prix de 104 denrées alimentaires.

S'attardant sur les prix, il a souligné que les produits locaux connaissent une légère hausse, tandis que les produits exportés enregistrent une augmentation significative, en raison des fluctuations des prix sur le marché international.

De même, il a fait savoir que le plan d'action de ladite commission s'articule autour de deux axes principaux, à savoir l'axe de la sensibilisation et celui de la coordination et de l'activation du mécanisme du contrôle.

Pour sa part, le délégué régional du ministère de l'Industrie et du Commerce, Bouchaib Kiri, a affirmé que les marchés sont approvisionnés normalement en produits alimentaires dans une conjoncture marquée par une légère fluctuation des prix de certaines denrées en raison du retard des précipitations et la volatilité des prix de certains produits alimentaires sur les marchés internationaux.

M. Kiri a également noté que l'offre dépasse la demande sur les marchés, assurant que ces derniers sont actuellement suffisamment approvisionnés à quelques semaines de l'avènement du mois de Ramadan.

Il a aussi fait savoir que la commission mixte ne cesse de multiplier ses actions de sensibilisation des commerçants au respect des lois en vigueur, de contrôle et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés de la province, tout en luttant contre tous agissements et autres pratiques frauduleux susceptibles de porter atteinte à la sécurité sanitaire des consommateurs et à leur pouvoir d'achat.

Dans le cadre du suivi de la situation de l'approvisionnement des marchés et des prix, la commission mixte provinciale du contrôle des prix et de la qualité a intensifié les tournées de contrôle au niveau de tous les points de vente et circuits de distribution.

La commission mixte provinciale du contrôle des prix et de la qualité est composée notamment de représentants de la division des Affaires économiques et de la coordination, de la délégation régionale du ministère de l'Industrie et du Commerce, de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et du bureau d'hygiène municipal, ainsi que des représentants ministère de la Santé et de la Protection Sociale et les autorités locales.

Elle a pour mission notamment le contrôle des prix, le suivi de l'état d'approvisionnement des marchés locaux et le contrôle des conditions de stockage, d'hygiène et de la salubrité des produits vendus.