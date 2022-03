Sénégal: Supposée rapprochement avec l'Apr - Les précisions du PDS

Suite au rapprochement entre le Parti démocratique Sénégalais (Pds) et l'Alliance pour la République (Apr) et par extension des retrouvailles de la famille libérale évoquée dans la presse, le Secrétaire général national adjoint chargé de communication du Pds, Mayoro Faye réaffirme l'ancrage du Parti libéral dans l'opposition et appelle ses militants à la mobilisation générale en perspective des élections législatives prévues le 31 juillet 2022.

Selon le chargé de communication du Pds, Mayoro Faye, " les retrouvailles entre le Pds et l'Apr ne sont pas à l'ordre du jour. L'heure est à la remobilisation de nos militants et sympathisants pour les prochaines législatives. Nous travaillons pour reconquérir le pouvoir ". Tout en rappelant que " le président Macky Sall a torpillé l'initiative de la réunification de la famille libérale que le président Me Abdoulaye Wade voulait depuis 2013 ", il estime qu'" on ne peut pas venir en 2022 pour vouloir tout forcer après avoir injustement écarté de la présidentielle de 2019 le candidat régulièrement plébiscité par le congrès de notre parti en 2015 ", en l'occurrence Karim Meïssa Wade. Par conséquent, il réitère l'ancrage du parti libéral dans l'opposition. Une position partagée et confirmée par Dr Cheikh Dieng, Secrétaire général national adjoint chargé des élections du parti selon qui, " le Pds reste dans l'opposition et a un seul objectif : contrôler l'assemblée nationale et imposer une cohabitation au président Macky Sall une cohabitation ". Aussi, il exhorte tous les membres du Pds à plus de vigilance afin que le parti continue, plus que jamais, d'incarner une alternative crédible au régime du président Macky Sall ".