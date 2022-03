Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire / Football féminin - Le comité de normalisation va ouvrir une enquête sur un cas d'harcèlement sexuel

Le 28 février dernier, le journaliste Romain Molina publiait un article sur une affaire d'harcèlement et de chantage sexuel d'un entraineur sur des joueuses de l'équipe féminine de l'Africa Sport d'Abidjan. Après sa sortie, la présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football, ayant eu vent de l'affaire, a décidé d'ouvrir une enquête.

Connu pour avoir permis d'élucider de nombreuses affaires dans le domaine des violences sexuelles dans le milieu sportif, Romain Molina a sorti dernièrement un cas d'harcèlement sexuel sur des footballeuses mineures en Côte d'Ivoire. Et cela se passe dans le clan de l'Africa Sport d'Abidjan, précisément au sein de l'équipe féminine, championne en titre. Selon le journaliste, coach Touré Macadi aurait eu à proposer à des jeunes filles dont des mineures, de coucher avec lui.

"Si demain on n'a pas baisé, je jure le soir quand je vais rentrer je vais me faire un bon ahocoo (masturbation)"... , peut-on lire dans l'article publié par R. Molina. Message qu'aurait envoyé le fameux coach Touré à une joueuse. La présidente du comité de normalisation, contactéé via mail par Molina, a décidé de saisir la Commission des Droits de l'Homme de la Côte d'Ivoire pour diligenter une enquête et engager des poursuites judiciaires nécessaires. On en saura plus sur cette affaire dans les jours à venir.