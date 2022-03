Cote d'Ivoire: Fête de l'igname - L'Indénié Djuablin salue les actions de développement du Président Ouattara

La 227è édition de la fête des ignames s'est déroulée, du 24 au 27 février 2022, à la Cour royale d'Abengourou, sous le parrainage du ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Félix Adom, fils de la région.

Profitant de la commémoration de cette fête des ignames, le peuple de l'Indénié Djuablin a rendu un hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la région.

La célébration de la fête de l'igname marque le début de la nouvelle année chez les Agni N'Dénian. En effet, c'est un grand signe de reconnaissance à l'égard de ce tubercule qui a permis aux Agni N'Dénian de supporter les affres de la faim pendant la longue escorte de leurs aïeux depuis la Gold Coast, actuel Ghana, jusqu'aux forêts de l'Est de la Côte d'Ivoire.

" C'est un événement majeur dans le royaume, un moment de purification, de renouvellement de l'alliance ancestrale, de réjouissance populaire et de pérennisation des us et coutumes de l'Agni N'Dénian ", a rappelé Nanan Kouamé Kouadio, porte-parole de sa Majesté Nanan Boa Kouassi III, le 17è roi de l'Indénié.

Se réjouissant de la forte mobilisation, le parrain Roger Félix Adom a exprimé sa gratitude aux cadres dans leur diversité politique, avant de relever que cette cérémonie a démontré leur union autour de la culture et des valeurs ancestrales. " La fête de l'igname renforce la fraternité, la cohésion sociale, consacre la transmission de nos valeurs ancestrales de génération en génération ", a-t-il déclaré.

Placée sous le signe de la prospérité, cette fête s'est déroulée en présence de M. Aka Aouélé, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), invité spécial du ministre-gouverneur, Pascal Abinan Kouakou ; du ministre, directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro et du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Comme innovations, cette édition a enregistré l'organisation d'un concours culturel qui a permis à plusieurs jeunes de gagner des téléphones portables et des ordinateurs grâce au ministre Roger Félix Adom.

Un cross populaire, du cyclisme, une séance de fitness et des consultations médicales gratuites (paludisme, hypertension artérielle) ont également meublé cette 227è édition de la fête de l'igname chez les Agni N'Dénian.