Maroc: Accord de coopération - La CDC-CI et la CDG du Maroc signent une convention

Monsieur Lassina Fofana, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et Monsieur Abdellatif Zaghnoun, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG), ont signé à Rabat, le lundi 28 février 2022 un accord de Coopération, rapporte un communiqué de la CDC-CI transmis à Fratmat.info, ce mercredi 2 mars 2022.

Cet accord permettra à la CDC-CI de bénéficier de l'expertise Marocaine afin de renforcer ses capacités opérationnelles. Cette convention touche des domaines aussi variés. Il s'agit entre autres de la gestion des fonds d'épargne et des dépôts réglementés, la gestion des risques l'ingénierie financière, du renforcement des capacités des ressources humaines ainsi que la transformation digitale et les systèmes d'information.

Afin de s'assurer de la parfaite mise en œuvre de cet Accord Les deux parties ont mis en place un comité technique bilatéral pour le suivi et des rencontres périodiques.

Créée par la loi n° 2018-574 du 13 Juin 2018, la CDC-CI est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre de l'Economie et des Finances et bénéficie de la garantie de l'Etat. C'est une institution au service de l'intérêt général et du développement économique de la Côte d'Ivoire. Elle est chargée de la mobilisation et de la gestion sécurisée de fonds publics et privés.